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    Ухвалення методики ОРЦ не вплинуло на цінні папери генкомпаній

    За словами інвестбанкіра, аналіз динаміки цін на облігації ДТЕК показує відсутність зв'язку з формулою Роттердам+
    Ні підвищення ціни електроенергії для населення, ні затвердження нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни не були драйвером зростання цін на бонди компанії ДТЕК. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив керуючий партнер інвестиційної групи ICU Макар Пасенюк. За словами інвестбанкіра, аналіз динаміки цін на
    • Сьогодні, 12:47
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    За словами інвестбанкіра, аналіз динаміки цін на облігації ДТЕК показує відсутність зв'язку з формулою Роттердам+

    Ні підвищення ціни електроенергії для населення, ні затвердження нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни не були драйвером зростання цін на бонди компанії ДТЕК. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив керуючий партнер інвестиційної групи ICU Макар Пасенюк.

    За словами інвестбанкіра, аналіз динаміки цін на облігації ДТЕК показує відсутність зв'язку з формулою Роттердам+. «Якщо зіставити дати прийняття цих регуляторних рішень і графік котирувань єврооблігацій ДТЕК, то ви побачите їх дуже слабкий взаємозв'язок», - сказав він.

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    «Так як в Україні діє оптова модель ринку електроенергії, то генеруючі компанії отримують кошти не від споживачів безпосередньо, а від енергоринку, який їх розподіляє пропорційно обсягу виробництва і тарифу. Тобто, в рамках «зради» тема перерозподілу грошового балансу виглядала б так: піднімаємо для ДТЕК, опускаємо для всіх інших. Але на ділі сталося по-іншому. Наприклад, в 2014-2016 роках тариф для «Укргідроенерго» виріс на більшу кількість відсотків, ніж для теплової генерації, що дозволило компанії збільшити свою інвестиційну програму в 5 разів», - зазначив Пасенюк.

    Він ще раз підкреслив, що формула «Роттердам+» не має відношення до тарифів для населення, а рішення про поетапне підвищення тарифів для домогосподарств було прийнято відповідно до вимоги МВФ.

    Як писали ЗМІ, після затвердження формули «Роттердам+» теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне «Центренерго», стали продавати електроенергію дорожче. Після чого єврооблігації ДТЕК нібито подорожчали на 40%.

    Водночас, за даними агентства Bloomberg, динаміка вартості боргових паперів всіх основних промислових емітентів українського ринку (Метінвест, Ferrexpo, ДТЕК, Миронівський хлібопродукт) в останні роки практично синхронна: в умовах кризи в 2014-2015 роках їх вартість опустилася до рівня 40-50% від рівня номіналу, після чого в 2016-2017 роках спостерігається їх суттєве зростання.

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