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    YES-2019

    Великобританія підтримуватиме євроатлантичні амбіції України, – міністр у справах Європи

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    На 16-му форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві - Великобританія підтримуватиме євроатлантичні амбіції України, – міністр у справах Європи
    На 16-му форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві
    Фото Тtwitter

    Великобританія налаштована на допомогу програмі реформ українського уряду

    Великобританія має намір підтримувати євроатлантичні амбіції України, протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет.

    Про це заявив міністр у справах Європи МЗС Великобританії Крістофер Пінчер на 16-му форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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    «Великобританія і союзники в НАТО, які є вашими союзниками по НАТО, будуть продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет», – заявив Пінчер.

    За його словами, Великобританія буде підтримувати України з її євроатлантичними амбіціями

    «Україна перетворилася в останню лінію у боротьбі за свободу і демократію. Великобританія віддана ідеї продовжувати підтримку України з її євроатлантичними амбіціями»,– заявив міністр.

    Окрім цього, Крістофер Пінчер зазначив, що Великобританія також налаштована на те, щоб допомагати програмі реформ українського уряду.

    Нагадаємо, Пінчер заявив, що Британія не бачила російського впливу на вибори.

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