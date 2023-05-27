Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нові вимоги РФ для завершення війни: Україна висунула зустрічні умови

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нові вимоги РФ для завершення війни: Україна висунула зустрічні умови
Повномасштабна війна РФ проти України триває вже 458 днів
фото з відкритих джерел

Банкова заявляє про недієздатність російського керівництва

Офіс президента України відреагував на висунуті Росією нові умови для завершення розпочатої нею ж війни проти України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що «вимоги Росії вустами МЗС Росії швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва».

«Тому реалістичні лише зустрічні умови України», – написав Подоляк у Twitter.

За його словами, умови України такі:

  • негайне виведення всіх військ із суверенної території України,
  • остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету,
  • видача воєнних злочинців й авторів війни,
  • закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території РФ,
  • скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності),
  • Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом РФ,
  • юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін назвав свіжі вимоги Росії для завершення війни, розв’язаною нею проти України.

Фактично йдеться про те, що Україна має визнати все, що вкрала Росія, російським. Москва так планує влаштувати собі перепочинок. У нових російських вимогах вже нема жодних згадок про демілітаризацію і денацифікацію.

Нагадаємо, днями керівництво країни-агресорки Росії, яке раніше звинувачувало Україну у відмові від мирних переговорів, заявило, що говорити про мирне врегулювання «конфлікту» в Україні передчасно. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передумов для цього поки що немає.

Крім того, Кремль запевняє, що поділяє позицію про те, що війна в Україні не може бути заморожена.

Теги: війна росія окупанти Україна Офіс президента Михайло Подоляк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль неоднаразово міняв цілі війни і вимоги для її завершення
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
Сьогодні, 09:58
Соціологи з'ясували, що китайці думають про війну в Україні
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
Сьогодні, 06:18
Мао Нін, речниця МЗС Китаю
Китай назвав «причину» війни в Україні
Вчора, 08:45

Політика

Нові вимоги РФ для завершення війни: Україна висунула зустрічні умови
Нові вимоги РФ для завершення війни: Україна висунула зустрічні умови
Україна ввела нові санкції проти Росії: деталі
Україна ввела нові санкції проти Росії: деталі
Маємо прогрес щодо авіації: Зеленський підбив підсумки переговорів із союзниками
Маємо прогрес щодо авіації: Зеленський підбив підсумки переговорів із союзниками
Європейські партнери вимагають від України поновити кадрові конкурси на державні посади
Європейські партнери вимагають від України поновити кадрові конкурси на державні посади
Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили на посади
Уряд ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили на посади
Зміцнення обороноздатності України: Зеленський зустрівся із сенатором США (відео)
Зміцнення обороноздатності України: Зеленський зустрівся із сенатором США (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
57K
Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
31K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
24K
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
23K
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
11K
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту