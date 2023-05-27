Нові вимоги РФ для завершення війни: Україна висунула зустрічні умови

Банкова заявляє про недієздатність російського керівництва

Офіс президента України відреагував на висунуті Росією нові умови для завершення розпочатої нею ж війни проти України.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що «вимоги Росії вустами МЗС Росії швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва».

«Тому реалістичні лише зустрічні умови України», – написав Подоляк у Twitter.

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За його словами, умови України такі:

негайне виведення всіх військ із суверенної території України,

остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету,

видача воєнних злочинців й авторів війни,

закріплення зони демілітаризації (буферної зони) на території РФ,

скорочення наступальної зброї (ракет підвищеної дальності),

Міжнародна конференція з організації контролю над ядерним арсеналом РФ,

юридично зафіксована програма репараційних виплат, включно з добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін назвав свіжі вимоги Росії для завершення війни, розв’язаною нею проти України.

Фактично йдеться про те, що Україна має визнати все, що вкрала Росія, російським. Москва так планує влаштувати собі перепочинок. У нових російських вимогах вже нема жодних згадок про демілітаризацію і денацифікацію.

Нагадаємо, днями керівництво країни-агресорки Росії, яке раніше звинувачувало Україну у відмові від мирних переговорів, заявило, що говорити про мирне врегулювання «конфлікту» в Україні передчасно. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передумов для цього поки що немає.

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Крім того, Кремль запевняє, що поділяє позицію про те, що війна в Україні не може бути заморожена.