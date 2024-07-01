Україна має місяць, щоб уникнути дефолту – The Economist

Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про нестачу віри приватних інвесторів у зобов'язання Заходу

Наприкінці року співвідношення боргу України до ВВП наблизиться до 94%

У серпні спливає термін боргових канікул для України за єврооблігаціями. Утримувачі єврооблігацій збираються вимагати виплат від України і недосягнення нової угоди може загрожувати дефолтом за цими зобов’язаннями. Про це пише The Economist.

Як зазначає видання, в України є місяць, щоб уникнути дефолту. МВФ прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна. Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про тривожну нестачу віри приватних інвесторів у зобов'язання Заходу. У довгостроковій перспективі це може обернутися катастрофою для відновлення країни.

Кредитори застерігають Україну від того, щоб «ризикувати суттєвою шкодою» з огляду на можливі труднощі в разі дефолту залучати фінансових інвесторів у майбутньому.

Україна потребує фіскального простору. Наприкінці року співвідношення її боргу до ВВП наблизиться до 94% – високий показник для економіки зі скелястою фінансовою історією і такого розміру. Допомога, яку надають союзники, надходить у вигляді зброї, техніки та цільових коштів, а не готівки. Лише 8 мільярдів доларів із нещодавнього пакета США підуть безпосередньо уряду України, що еквівалентно трохи більше ніж чверті річних витрат України на соціальну допомогу, та й то у вигляді кредиту. ЄС планує запропонувати трохи більше, але все одно лише $38 млрд на три роки.

Хоча сума, яку хоче отримати Україна, – $12 млрд на період від 2024 до 2027 року. Однак країна не має вільних грошей, щоб її перекрити, якщо допомогу не нададуть.

На думку МВФ, за такої радикальної реструктуризації, як та, яку Україна запропонувала, країна зможе лише зводити кінці з кінцями. Зі свого боку, власники облігацій сумніваються, що Фонд може бути так упевнений, тому що його аналіз застарів.

Як повідомлялося, іноземні компанії, власники облігацій, планують тиснути на Україну, аби вона знову почала виплачувати відсотки за своїм боргом вже наступного року. Зазначимо, Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько $20 млрд під час офіційних переговорів.

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на кінець квітня склав 6,0104 трлн грн. У доларовому еквіваленті він складає $151,5 млрд.

До слова, згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг зараз становить $315 трлн.