Україна має терміново вирішувати проблему залежності від антрациту – експерт

«Вугільна залежність від ПАР, США чи Росії негативно впливає на енергетичний баланс енергогенеруючих компаній»

У 2018 році перед владою України буде стояти два першочергових завдання – реформа ринку електроенергії та термінове вирішення питання залежності від імпорту вугілля марки антрацит. Таку думку висловив член Спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в своєму блозі на LIGA.NET. [READ_MORE] «Якщо реформа є



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«Вугільна залежність від ПАР, США чи Росії негативно впливає на енергетичний баланс енергогенеруючих компаній»

У 2018 році перед владою України буде стояти два першочергових завдання – реформа ринку електроенергії та термінове вирішення питання залежності від імпорту вугілля марки антрацит. Таку думку висловив член Спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в своєму блозі на LIGA.NET.

«Якщо реформа є питанням довготривалим та стратегічним, то імпорт вугілля є питанням оперативним, яке потребує негайного «рецепту», оскільки вугільна залежність від ПАР, США чи Росії негативно впливає на енергетичний баланс енергогенеруючих компаній. Протягом 2017 року уряд неодноразово стикався «лоб в лоб» із проблемою дефіциту антрациту після блокади поставок вугілля із Донбасу», - пише Юрій Корольчук.

Експерт переконаний, що держава має концентрувати зусилля не на імпорті іноземного вугілля, а на збільшенні видобутку та використанні українського вугілля газової групи (так звана «марка Г»).

«Перехід блоків на газове вугілля та визначення газового вугілля як пріоритетного для ТЕС – дало би перспективу для вугільної галузі України. І якщо на рівні держави таке рішення не буде ухвалено, то це приведе до подальшого росту імпорту вугілля, але вже не лише антрациту, а й газового вугілля. І тоді прогноз НКРЕКП, що імпорт вугілля у 2018 р. буде становити 4,2 млн. т може виявитися хибним. У кращому випадку імпорт становитиме 5-6 млн. т, у песимістичному – 7-8 млн. т. ... Тому влада має визначати напрям, яким буде рухатися вугільна галузь – або подальша залежність, або розвиток власних ресурсів вугілля», - застерігає автор.

Юрій Корольчук наголошує, що тарифи для антрацитових станцій вищі, ніж для станцій, які використовують українське газове вугілля. Цілком логічно, що в такій ситуації переводити блоки для генеруючих компаній буде недоцільно і невигідно.

«Тариф для «Донбасенерго», яке використовує антрацит, становить 1657,52 грн за 1 МВт-год (без ПДВ). Тариф для «ДТЕК Західенерго» (без Ладижинської ТЕС), які використовують газове вугілля, становить 1422,86 грн за 1 МВт-год (без ПДВ). В окремі періоди тариф для «Донбасенерго» досягав фантастичного розміру – 79,17 грн/кВт-год (травень 2017 р.), що майже у 40 разів перевищувало середній тариф на електроенергію для ТЕС», - інформує він.

Як повідомлялося, у квітні 2017 року віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон озвучив можливість встановлення пріоритетності роботи ТЕС на газовому вугіллі. Це було пов’язано із втратою антрацитових шахт на Донбасі і необхідністю забезпечити максимальне розвантаження антрацитових ТЕС.

Міністр енергетики Ігор Насалик, також, висловлювався про пріоритет газової групи вугілля. Його прогноз полягає у тому, що до 2019 року Україна має відмовитися від використання антрациту для виробництва електроенергії за рахунок переведення блоків ТЕС з антрациту на газове вугілля, що видобувається в Україні.

Восени минулого року Рада оптового ринку електроенергії розглядала питання закріплення пріоритету блоків ТЕС, що працюють на газовому групі вугілля перед блоками, які використовують антрацит. Відповідний проект змін до правил ОРЕ був затверджений радою ринку.

У грудні 2017 року Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про внесення змін до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України.