Україна може стати стратегічним індустріальним партнером Європи – CBS News

Україна має потенціал стати стратегічним індустріальним партнером Європи завдяки поєднанню ресурсної бази, географічного положення та досвіду роботи в умовах війни. Про це йдеться в матеріалі CBS News, присвяченому ролі української промисловості в європейській економіці.

Каркасом української економіки залишається гірничо-металургійний комплекс, який у довоєнному 2021 році забезпечував понад 10% ВВП України та близько 33% експорту. Попри чотири роки повномасштабної війни, галузь зберегла значення: у 2024 році її внесок становив 7,2% ВВП та 15,4% експорту. За оцінкою CBS News, стійкість галузі базується на швидкій адаптації бізнесу, децентралізації управління та фокусі на внутрішній ефективності.

«Ми втратили майже 50% бізнесу в Україні. Але, попри все, «Метінвест» залишається найбільшим промисловим гравцем країни. Адже сильна держава неможлива без сильної економіки, а економіка – без потужної промисловості», – каже генеральний директор «Метінвест» Юрій Риженков.

За запасами залізної руди Україна посідає перше місце в Європі, та входить до десятки світових лідерів. Це створює передумови для виробництва сировини, необхідної для низьковуглецевої металургії. Вже зараз «Метінвест» інвестує в модернізацію потужностей для випуску DRI/HBI – залізорудної сировини, що використовується у «зеленому» виробництві сталі.

Глобальна ситуація також відкриває для України додаткові можливості. Надлишкове виробництво сталі в Китаї посилює конкуренцію на ринках ЄС і США, тоді як Європа запроваджує нові регуляторні механізми, зокрема CBAM, які роблять імпорт високовуглецевої сталі дорожчим. Це підвищує попит на низьковуглецеву продукцію та сировину, яку може постачати Україна.

Одним із прикладів промислової інтеграції CBS News називає проєкт Metinvest Adria – завод із виробництва зеленої сталі в Італії, який споживатиме українську залізорудну та металургійну сировину. Проєкт має зміцнити промислову автономію ЄС і сприяти декарбонізації.

«Українська переробна промисловість може стати важливим етапом зеленого переходу Європи. Проєкт Adria це не лише про декарбонізацію, а модель нової європейської металургії», – каже Риженков.

У CBS News підсумовують, що Україна здатна стати ключовим партнером ЄС у створенні ланцюгів доданої вартості та виробництві зеленої сталі. Для цього необхідною умовою є залучення ресурсів Європейського Союзу та міжнародних фінансових інституцій до повоєнного відновлення української промисловості.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова – один із ключових платників податків в Україні: у 2025 році компанії «Метінвесту» сплатили 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Також з лютого 2022 року компанія вклала в Україну понад 28 млрд грн інвестицій, та надала майже 10 млрд грн допомоги Україні, українцям та Силам оборони.