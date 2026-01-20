Бізнес переплатив понад 200 млрд грн через імітацію реформ «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»

Каленков: відсутність реформи «Укрзалізниці» вже коштувала економіці України понад 200 млрд грн

Відсутність реального реформування Укрзалізниці з 2012 року обійшлася українській економіці вже у понад 200 млрд грн, які бізнес був змушений переплатити через завищені монопольні тарифи. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков у статті для «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ці кошти були втрачені через модель, за якої вантажний сегмент залізниці роками використовувався як джерело покриття хронічних збитків пасажирських перевезень.

«200 млрд грн – це ціна імітації реформ. Це недоінвестована модернізація, втрачене зростання економіки, експорт і податкові надходження», – наголосив Каленков.

Він нагадав, що формально реформа залізничного транспорту стартувала ще у 2012 році, однак ключові рішення так і не були реалізовані. Зокрема, не запрацювали підзаконні акти щодо відкриття ринку та доступу приватних операторів до локомотивної тяги й перевізних послуг.

За оцінками «Укрметалургпрому», вантажні перевезення залишаються прибутковим сегментом і в останні роки генерували близько 20 млрд грн операційного прибутку щорічно. Водночас ці кошти системно спрямовувалися на покриття зростаючих збитків пасажирського сегмента, які становили понад 18 млрд грн у 2024 році, понад 22 млрд грн у 2025-му та прогнозовано перевищать 25 млрд грн у 2026 році.

Каленков зазначив, що така модель фактично перетворила бізнес на прихованого донора фінансування неефективної соціальної функції держави. У результаті 200 млрд грн – це не абстрактна сума, а невідремонтована інфраструктура, зношені локомотиви, недобудовані виробничі лінії, втрачені робочі місця та валютні надходження.

Він також застеріг, що подальше підвищення вантажних тарифів лише поглибить кризу. За оцінками самої «Укрзалізниці», індексація тарифів на 20% може призвести до падіння обсягів перевезень на 19%, що означатиме подальше скорочення доходів компанії та подальший відтік вантажної бази.

Як наголосив президент «Укрметалургпрому», виходом із ситуації є не чергове підвищення тарифів, а структурне реформування «Укрзалізниці»: фінансове та організаційне розділення видів діяльності, відкриття ринку для конкуренції, запуск механізму прямої бюджетної компенсації пасажирських перевезень і створення незалежного тарифного регулятора.

«200 млрд грн це надто висока ціна за імітацію реформ. Повторити цю помилку Україна більше не може», – підсумував Каленков.

Як відомо, «Укрзалізниці» ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%. Але у Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, Укрзалізниця має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.