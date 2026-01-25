Тихановська після зустрічі у Вільнюсі дала характеристику Зеленському

«Наша боротьба спільна. Наше майбутнє – європейське», – зауважила лідерка білоруської опозиції

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська після зустрічі в Литві з президентом України Володимиром Зеленським зазначила, що він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свободу. Як інформує «Главком», про це Тихановська написала в соцмережі Х.

«Він втілює мужність нації, яка відмовляється віддати свою свободу. Його лідерство нагадує світові, що гідність, суверенітет і демократія варті того, щоб їх захищати. Наша боротьба спільна. Наше майбутнє – європейське», – зауважила лідерка білоруської опозиції.

Нагадаємо, виступаючи у Вільнюсі, Зеленський заявив, що Росія використовує територію Білорусі для ведення війни проти України та шантажу Європи. За його словами, оператори російських ударних безпілотників типу «Шахед» працюють, зокрема, і з білоруської території.

«Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу «Орєшніками». Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, необхідні для створення загрози всім нам у Європі», – наголосив президент.

Нагадаємо, у межах візиту до Литви президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Гітанасом Науседою. Ключовими темами перемовин стали термінова підтримка української енергосистеми після останніх атак, розширення військової співпраці через ініціативу PURL та деталі дипломатичного процесу в Абу-Дабі.

До слова, сьогодні, 25 січня 2026 року, президент України Володимир Зеленський відзначає свій 48-й день народження. Це вже п'ятий день народження, який глава держави відзначає в умовах повномасштабної війни.