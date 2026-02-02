«Метінвест» Ахметова у 2025 році сплатив 18,7 млрд грн податків до бюджету України

Майже 19 мільярдів гривень заплатив до бюджету України «Метінвест» Ахметова у 2025 році

Компанія «Метінвест» Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у 2025 році сплатила 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Найбільша за обсягом відрахувань – плата за користування надрами в розмірі 4,6 млрд грн. На другому місці – 3,5 млрд грн єдиного соціального внеску, а на третій позиції – 3,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства «Метінвесту» торік перерахували 1,9 млрд грн податку на прибуток та 690 млн грн екологічного податку. Податок на додану вартість зріс на 18% проти показників минулого року, до майже 2 млрд грн, а плата за землю – на 10%, до 1,4 млрд грн, а військовий збір – майже втричі, до 916 млн грн.

«Війна та глобальні виклики змінили бізнес-реальність і змусили нас працювати по-новому. Але роль металургії залишається стратегічною: вона й далі тримає економіку, забезпечує валютний виторг і наповнює бюджет. Як найбільша компанія галузі, «Метінвест» продовжує працювати, підтримувати регіони й допомагати армії. І ми не зупинимося – бо віримо в Україну й працюємо заради її майбутнього», – каже генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2024 році «Метінвест» перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів. Загалом за майже чотири роки повномасштабного вторгнення Група підтримала економіку країни на суму близько 74 млрд грн.

Загальна допомога «Метінвесту» Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова.

Крім того, «Метінвест» є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Також компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.