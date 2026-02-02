Головна Гроші Бізнес
Виплати ФОПам, кредити під 0% на енергообладнання. Стартувала програма підтримки бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Виплати ФОПам, кредити під 0% на енергообладнання. Стартувала програма підтримки бізнесу
Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9»
Отримані гроші можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату електроенергії

Відсьогодні, 2 лютого, підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах – аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже може подавати заявки на державну підтримку», – повідомила вона.

Енергодопомога ФОПам

ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7,5 тис. до 15 тис. грн – залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на:

  • придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання;
  • акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі;
  • пальне для генераторів;
  • оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» – у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість».

Зазначається, що дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на «Дія.Картку» через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Енергокредит під 0% на енергообладнання

Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредит надається до трьох років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання – когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми «Доступні кредити 5–7–9», подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом. Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно.

«Енергетична підтримка допоможе бізнесу продовжувати працювати, зберігати робочі місця та забезпечувати людей у містах і громадах усім необхідним в періоди тривалих відключень», – пояснила Свириденко.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

