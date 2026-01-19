Через СВАМ будемо втрачати мільярд доларів щороку: Асоціація видобувників попередила про ризики для експорту

Оринчак зауважила, що втрати української економіки вже в перший рік повноцінної дії CBAM можуть сягнути $202 млн

Повноцінний запуск CBAM може коштувати Україні до $1,44 млрд щороку – НАДПУ

Вже з 1 січня 2026 року європейський механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM) переходить у повноцінний режим дії. Він створює суттєві ризики для українських експортерів промислової продукції та коштуватиме Україні понад мільярд доларів щороку – адже поки що уряд не зміг домовитися про відтермінування. Про це заявила виконавча директорка Національної добувної асоціації України Ксенії Оринчак.

За її словами, перехідний «тренувальний» період 2023–2025 років завершився, і відтепер CBAM працює в основному режимі. Для України це означає обов’язкову верифікацію звітів про викиди та фінансову відповідальність для імпортерів продукції в ЄС. Йдеться насамперед про металургію, цемент, добрива, електроенергію, алюміній та водень.

Оринчак зауважила, що втрати української економіки вже в перший рік повноцінної дії CBAM можуть сягнути $202 млн, а до 2030 року – зрости до $1,44 млрд щороку. Для галузей, які втратили активи через війну, це стане серйозним ударом – як і для українського бюджету.

Вона також зазначила, що українська промисловість перебуває в нерівних умовах порівняно з європейською. ЄС має доступ до багатомільярдних фондів Green Deal, дешевих кредитів та стабільного фінансування, тоді як український бізнес змушений планувати декарбонізацію в умовах війни, зруйнованих ланцюгів постачання та обмеженого доступу до капіталу.

Окремим ризиком Оринчак назвала так звану «пастку даних»: у разі неможливості надати верифіковані дані про реальні викиди через бойові дії, нестачу персоналу або відсутність верифікаторів, Єврокомісія може застосувати завищені «значення за замовчуванням». Це означатиме значно вищі платежі для українських експортерів, незалежно від їхнього фактичного вуглецевого сліду.

Раніше генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що уряд України має активізувати переговори з Єврокомісією, та добитися для України відстрочки або перехідного періоду щодо застосування механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), оскільки його повноцінне запровадження під час війни може призвести до мільярдних втрат експорту.