Україна з початку сезону експортувала майже 27 млн тонн зерна



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З України було експортовано 165,2 тис. тонн пшеничного борошна та інших культур

Станом на 11 грудня з початку 2019/2020 МР з України експортовано 26,731 млн. тонн зернових культур, що на 6,5 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Про це повідомив Інформаційно-аналітичний портал АПК Інформ.

Зокрема, у звітний період Україна відвантажила на зовнішні ринки 13,9 млн тонн пшениці, 3,6 млн. тонн ячменю, 5 тис. тонн жита, 8,88 млн тонн кукурудзи.

Крім того, з України було експортовано 165,2 тис. тонн пшеничного борошна та інших культур, що на 61,2 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

Нагадаємо, українські аграрії з початку 2019-2020 маркетингового року (МГ, липень 2019 – червень 2020), станом на 5 грудня експортували 25,82 млн тонн зерна, що на 6,6 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Як повідомлялося, починаючи з другої половини серпня і до кінця жовтня поточного року в Україні спостерігався дефіцит опадів, який супроводжувався підвищеним температурним режимом, що у свою чергу негативно вплинуло на накопичення вологи в ґрунті.