Чорна п’ятниця: скільки українці витратять і що купуватимуть (інфографіка)

Здебільшого населення України ставиться до Чорної п’ятниці позитивно

66% українців, опитаних аналітиками Picodi.com, планують взяти участь у цьогорічних розпродажах на Чорну п'ятницю, 26 листопада.

Ще 4% з-поміж опитаних не планують нічого купувати, а 30% ще не вирішили. Головний фактор, що схиляє на користь покупок у ході розпродажів Black Friday, – знижка на бажаний товар (46%). Вища знижка могла б послужити мотивацією для 31% опитаних, а додатковий кешбек – для 19%.

графіка: picodi.com

Серед тих громадян України, які вирішили взяти участь у розпродажах, половину (50%) цікавлять, в першу чергу, взуття та одяг. На другому місці опинилися електроніка та побутова техніка (38%), а на третій позиції – косметика та парфумерія (25%).

Цікаво, що поточного року середньостатистичний покупець готовий витратити на розпродажу Black Friday 3,7 тис. грн. Це на 100 грн менше, ніж торік.

графіка: picodi.com

Здебільшого українці ставляться до розпродажів Black Friday швидше позитивно, ніж негативно. 45% опитаних впевнені, що Чорна п'ятниця дає можливість зробити покупки на дуже вигідних умовах. 43% не сумніваються, що Чорна п'ятниця – найкращий розпродаж року, а для 34% Black Friday – відмінна можливість придбати дорогі товари з дійсно хорошою знижкою.

графіка: picodi.com

У 2020 році Чорна п'ятниця вперше була проведена в умовах пандемії. Дані Google Trends показують, що кількість запитів, пов'язаних з розпродажем Black Friday, в минулому році зменшилася на 37%. В Україні пік інтересу до Чорної п'ятниці припав на 2018 рік, а зниження інтересу було зафіксовано вже у 2019 році.

Раніше «Главком» з’ясував, що українці найчастіше купують на Чорну п’ятницю.

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