Чорна п’ятниця: скільки українці витратять і що купуватимуть (інфографіка)графіка
Здебільшого населення України ставиться до Чорної п’ятниці позитивно
66% українців, опитаних аналітиками Picodi.com, планують взяти участь у цьогорічних розпродажах на Чорну п'ятницю, 26 листопада.
Ще 4% з-поміж опитаних не планують нічого купувати, а 30% ще не вирішили. Головний фактор, що схиляє на користь покупок у ході розпродажів Black Friday, – знижка на бажаний товар (46%). Вища знижка могла б послужити мотивацією для 31% опитаних, а додатковий кешбек – для 19%.
Серед тих громадян України, які вирішили взяти участь у розпродажах, половину (50%) цікавлять, в першу чергу, взуття та одяг. На другому місці опинилися електроніка та побутова техніка (38%), а на третій позиції – косметика та парфумерія (25%).
Цікаво, що поточного року середньостатистичний покупець готовий витратити на розпродажу Black Friday 3,7 тис. грн. Це на 100 грн менше, ніж торік.
Здебільшого українці ставляться до розпродажів Black Friday швидше позитивно, ніж негативно. 45% опитаних впевнені, що Чорна п'ятниця дає можливість зробити покупки на дуже вигідних умовах. 43% не сумніваються, що Чорна п'ятниця – найкращий розпродаж року, а для 34% Black Friday – відмінна можливість придбати дорогі товари з дійсно хорошою знижкою.
У 2020 році Чорна п'ятниця вперше була проведена в умовах пандемії. Дані Google Trends показують, що кількість запитів, пов'язаних з розпродажем Black Friday, в минулому році зменшилася на 37%. В Україні пік інтересу до Чорної п'ятниці припав на 2018 рік, а зниження інтересу було зафіксовано вже у 2019 році.
Раніше «Главком» з’ясував, що українці найчастіше купують на Чорну п’ятницю.