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    Економіка та фінанси

    Україна почала транзит нафти до Білорусі

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    Транзит проходиться через&nbsp;нафтопровід &laquo;Одеса-Броди&raquo; - Україна почала транзит нафти до Білорусі
    Транзит проходиться через нафтопровід «Одеса-Броди»

    Нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю 17 березня

    Компанія «Укртранснафта» розпочала транзит нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» до Білорусі.

    Про це у вівторок повідомила пресслужба товариства у Facebook.

    «АТ «Укртранснафта» завершило комплекс робіт з підготовки маршруту транспортування від МНТ «Південний» до ЛВДС «Мозир» (Республіка Білорусь) та розпочало перекачку нафти із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» на НПЗ Білорусі», - йдеться у повідомленні.

    Так, нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю вранці 17 березня 2020 року.

    У товаристві зазначають, що надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між «Укртранснафтою» та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія».

    У пресслужбі додають, що «Укртранснафта» також забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

    До слова, нещодавно Україна вперше здійснила транзит газу між країнами Євросоюзу.

    Нагадаємо, світові ціни на нафту прискорили темпи зниження до 3-4% ввечері у вівторок, 17 березня. Ціна на Brent опустилася нижче 29 доларів за барель вперше із 20 січня 2016 року.

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