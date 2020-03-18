Україна почала транзит нафти до Білорусі



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Транзит проходиться через нафтопровід «Одеса-Броди»

Нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю 17 березня

Компанія «Укртранснафта» розпочала транзит нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» до Білорусі.

Про це у вівторок повідомила пресслужба товариства у Facebook.

«АТ «Укртранснафта» завершило комплекс робіт з підготовки маршруту транспортування від МНТ «Південний» до ЛВДС «Мозир» (Республіка Білорусь) та розпочало перекачку нафти із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» на НПЗ Білорусі», - йдеться у повідомленні.

Так, нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю вранці 17 березня 2020 року.

У товаристві зазначають, що надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між «Укртранснафтою» та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія».

У пресслужбі додають, що «Укртранснафта» також забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

До слова, нещодавно Україна вперше здійснила транзит газу між країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, світові ціни на нафту прискорили темпи зниження до 3-4% ввечері у вівторок, 17 березня. Ціна на Brent опустилася нижче 29 доларів за барель вперше із 20 січня 2016 року.