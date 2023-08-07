Україна постачає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет – ЗМІ

Експорт титанової сировини до РФ відбувається через інші країни

Під час війни російська оборонна промисловість отримує сировину для виробництва титану з України. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на власних інсайдерів, які працюють у титановій галузі.

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Як повідомляють інформатори РБК-Україна, значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до РФ.

За підрахунками державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, 20% усіх світових запасів цієї сировини зосереджено в Україні. Металевий титан та вироби з нього Україна практично не виготовляє. На експорт йде концентрат, з якого в інших країнах вже виробляють готову продукцію.

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Сам концентрат буває декількох видів: рутиловий, ільменітовий, цирконовий, дистен-силеманітовий, ставролітовий. Державна служба експортного контролю (ДСЕК) контролює лише експорт ільменітового концентрату, на вивіз якого підприємства мають отримувати відповідний дозвіл (так званий «квиток»). Цей вид сировини визнаний продукцією подвійного «призначення» (тобто може використовуватися у військовій сфері). Інші концентрати вивозяться без жодного контролю.

Експорт титанових концентратів продовжується і під час війни. З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить державі, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан. За даними, які РБК-Україна отримала від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до Російської Федерації.

Зокрема партії титанового концентрату були продані компаніям-посередникам з Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, які мають у засновниках громадян РФ і працюють з Росією.

Польська BioProfTech Sp.z.o.o з засновником з окупованого Харцизька отримувала партії ільменіту Фото: РБК-Україна

Наприклад, у липні, серпні та вересні 2022 року ОГХК поставила тисячі тонн концентрату угорській компанії Sic Luceat Lux KFT, засновниками якої є уродженці Криму Олександр та Світлана Мурадян (швидше за все, просто підставні особи).

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У відкритих джерелах зазначено, що основними контрагентами цієї компанії та вантажоодержувачами у 2021-2022 роках були ТОВ «Редметконцентрат» (Москва), ТОВ «Нерудна компанія» (Білгород), ТОВ «Мінко Рус» (Бєлгород) та інші російські компанії. Таким чином, вказана компанія є очевидною російською прокладкою

Крім того, за інформацією видання, «Запорізький титано-магнієвим комбінат» (ТОВ ЗТМК), який раніше належав олігарху Дмитру Фірташу, а у 2021 рішенням суду був повернений у державну власність (рішення ще у процесі виконання). ЗТМК – єдиний в Україні виробник губчастого титану. На відміну від ОГХК, він продавав на експорт вже не просто сировину, а фактично готову продукцію – титанову губку, титанові зливки, тетрахлорид титану, шлак титану. 2022 року завод майже не працював, проте розпродував продукцію, яка знаходилася у нього на складах. Загалом було продано близько 2 тисяч тонн титанової продукції на загальну суму 276,6 млн гривень.