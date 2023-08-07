Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна постачає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет – ЗМІ

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Україна постачає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет – ЗМІ
З титанової сировини РФ виробляє літаки та ракети. На фото: російський літак МіГ-31К — носій «Кинджала»
фото: з відкритих джерел

Експорт титанової сировини до РФ відбувається через інші країни

Під час війни російська оборонна промисловість отримує сировину для виробництва титану з України. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на власних інсайдерів, які працюють у титановій галузі. 

Як повідомляють інформатори РБК-Україна, значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до РФ. 

За підрахунками державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, 20% усіх світових запасів цієї сировини зосереджено в Україні. Металевий титан та вироби з нього Україна практично не виготовляє. На експорт йде концентрат, з якого в інших країнах вже виробляють готову продукцію. 

Сам концентрат буває декількох видів: рутиловий, ільменітовий, цирконовий, дистен-силеманітовий, ставролітовий. Державна служба експортного контролю (ДСЕК) контролює лише експорт ільменітового концентрату, на вивіз якого підприємства мають отримувати відповідний дозвіл (так званий «квиток»). Цей вид сировини визнаний продукцією подвійного «призначення» (тобто може використовуватися у військовій сфері). Інші концентрати вивозяться без жодного контролю.

Експорт титанових концентратів продовжується і під час війни. З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить державі, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан. За даними, які РБК-Україна отримала від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до Російської Федерації. 

Зокрема партії титанового концентрату були продані компаніям-посередникам з Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, які мають у засновниках громадян РФ і працюють з Росією.

Польська BioProfTech Sp.z.o.o з засновником з окупованого Харцизька отримувала партії ільменіту
Польська BioProfTech Sp.z.o.o з засновником з окупованого Харцизька отримувала партії ільменіту
Фото: РБК-Україна

Наприклад, у липні, серпні та вересні 2022 року ОГХК поставила тисячі тонн концентрату угорській компанії Sic Luceat Lux KFT, засновниками якої є уродженці Криму Олександр та Світлана Мурадян (швидше за все, просто підставні особи). 

У відкритих джерелах зазначено, що основними контрагентами цієї компанії та вантажоодержувачами у 2021-2022 роках були ТОВ «Редметконцентрат» (Москва), ТОВ «Нерудна компанія» (Білгород), ТОВ «Мінко Рус» (Бєлгород) та інші російські компанії. Таким чином, вказана компанія є очевидною російською прокладкою 

Крім того, за інформацією видання, «Запорізький титано-магнієвим комбінат» (ТОВ ЗТМК), який раніше належав олігарху Дмитру Фірташу, а у 2021 рішенням суду був повернений у державну власність (рішення ще у процесі виконання). ЗТМК – єдиний в Україні виробник губчастого титану. На відміну від ОГХК, він продавав на експорт вже не просто сировину, а фактично готову продукцію – титанову губку, титанові зливки, тетрахлорид титану, шлак титану. 2022 року завод майже не працював, проте розпродував продукцію, яка знаходилася у нього на складах. Загалом було продано близько 2 тисяч тонн титанової продукції на загальну суму 276,6 млн гривень.

Читайте також: Мальдіви постачають Росії напівпровідники на десятки мільйонів доларів – ЗМІ
Теги: росія експорт війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Резерви України побили історичний рекорд
Резерви України побили історичний рекорд
Україна постачає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет – ЗМІ
Україна постачає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет – ЗМІ
Українці сплачують «корупційні податки» на документи: розслідування
Українці сплачують «корупційні податки» на документи: розслідування
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
Monobank обмежив транзакції з Африкою
Monobank обмежив транзакції з Африкою
Дочірня компанія «Нафтогазу» досягла рекордного видобутку газу за останні три роки
Дочірня компанія «Нафтогазу» досягла рекордного видобутку газу за останні три роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
16K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
7454
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
3739
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
3583
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3305
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту