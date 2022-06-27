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    Соціум

    Помер італійський мільярдер та власник компанії Ray-Ban

    Помер італійський мільярдер та власник компанії Ray-Ban
    фото з відкритих джерел

    Леонардо дель Веккіо пішов із життя у віці 87 років

    Помер італійський мільярдер та власник компанії Ray-Ban Леонардо дель Веккіо. Відповідна інформація з'явилася на сайті холдингу EssilorLuxottica, який володіє брендом.

    Повідомляється, що дель Веккіо пішов із життя у віці 87 років. Це сталося 27 червня у місті Шарантон-ле-Пон, Франція. Причини смерті офіційні представники не називають. За даними Forbes, статки родини підприємця оцінюються в 24,8 мільярда доларів.

    Бізнесмен був вихідцем із бідної родини. Коли йому виповнилося сім років, мати відправила його до притулку. У 1960 році він запустив виробництво оправ, а роком пізніше заснував компанію Luxottica. На даний момент згадана організація є найбільшим постачальником очок на світовий ринок, випускаючи колекції для відомих брендів, серед яких Prada, Versace, Giorgio Armani та інші.

    Нагадаємо, у віці 85 років життя помер знаменитий литовський актор Регімантас Адомайтіс.

    30 травня на 79 році життя відійшов у вічність відомий український поет і прозаїк, перекладач, актор, ведучий літературних програм Національної радіокомпанії України Василь Довжик.

    23 червня стало відомо про смерть російського співака, який здобув популярність у радянські часи, колишнього соліста групи «Ласковий май» Юрій Шатунов.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Помер італійський мільярдер та власник компанії Ray-Ban