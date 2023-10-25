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Росія скинула вибухівку в районі зернового коридору

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія скинула вибухівку в районі зернового коридору
Окупанти активізувала тактичну авіацію у районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря
фото ілюстративне

країна продовжує забезпечувати безпеку гуманітарного коридору, яким користуються кораблі з різних країн світу

Російські загарбники активізували тактичну авіацію у районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Протягом кількох днів не спостерігалося підльотів російських літаків у районі морських транспортних шляхів. Однак сьогодні вони активізувалися і скинули чотири вибухові пристрої», – сказала вона.

Водночас Гуменюк зазначила, що Україна продовжує забезпечувати безпеку гуманітарного коридору, яким користуються кораблі з різних країн світу.

При цьому, за її словами, дії Росії вказують на спроби дискредитувати Сили оборони України, а також перешкодити руху суден.

Раніше повідомлялося, що Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи зернового коридору без Росії, остаточної відповіді наразі немає.

До відома, розсекречені дані британської розвідки вказують на можливі плани Росії продовжити атаки на цивільні судна, які везуть зерно з України, а також замінувати прибережну зону українських портів.

Читайте також: Зерновий коридор. Ми перехопили ініціативу
Теги: Чорне море корабель росія Україна

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