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Україна просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими
фото з відкритих джерел

«Нафтогаз» просить допомоги в Агентства США з міжнародного розвитку

Очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов провів зустріч з головою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Європі та Азії Ерін МакКі. Було обговорено надання Україні додаткових обсягів газу для проходження зими. Про це повідомив Чернишов у Facebook.

«Ключове – додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!» – написав він.

Окрім цього, співрозмовники говорили про оперативну допомогу у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких наразі працює Агентство. «Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу», – розповів Чернишов.

Глава «Нафтогазу» також розповів Ерін МакКі про останні ракетні удари Росії: руйнування цивільної енергетичної інфраструктури України, завдані збитки та потреби України.

Нагадаємо, Чернишов раніше повідомив, що попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень. Станом на 28 листопада вже вдалось відновити 316 об’єктів теплопостачання – це 53,3% від загальної кількості уражених об’єктів.

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Теги: газ Нафтогаз України опалювальний сезон Олексій Чернишов

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