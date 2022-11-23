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Єврокомісія запропонувала граничну ціну на газ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Єврокомісія запропонувала граничну ціну на газ
У 2022 році ціни на газ у Європі стрімко зростали, встановлюючи рекорд за рекордом
фото з відкритих джерел

Коливання цін на енергоносії стало потужним викликом для і для суспільства, і для бізнесу

Європейська комісія запропонувала механізм для корекції на ринку з метою захисту підприємств та домогосподарств від стрибків цін на газ у ЄС. Це доповнення до заходів, які покликані скоротити попит на газ і забезпечити надійне постачання через диверсифікацію цього процесу. Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Відтак Єврокомісія представила пропозицію щодо встановлення верхньої цінової межі на газові контракти на місяць вперед місячного газові на біржі TTF, яку часто використовують орієнтиром цін на газ в ЄС, на рівні €275 за мегават-годину. Цей механізм має починати діяти автоматично за двох умов: 

  • якщо базова гуртова ціна на газ буде триматися на рівні понад €275 за мегават-годину протягом двох тижнів; 
  • якщо розрив між цінами на природний газ і зрідженого природного газу перевищуватиме €58 протягом 10 торгових днів. 

Як тільки встановлять цінову стелю на газ, то офіційний Брюссель почне вимагати від держав-членів ЄС подавати звіт Європейській комісії щодо своїх зусиль для зменшення обсягів споживання електроенергії, інформує Financial Times. 

Комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон додала, що цей механізм – інструмент, який можна буде використовувати при потребі та доповнювати більш структурні кроки для контролю за цінами. 

Нагадаємо, ціна на газ для європейського ринку для постачання в жовтні коливалася приблизно €213 за мегават-годину. Рік тому вона була близько €29, а два роки тому – приблизно €15. Вона почала помітно зростати восени минулого року, досягнувши максимуму близько €345/МВт-год незабаром після вторгнення російських військ в Україну.

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Теги: Єврокомісія рекорд газ ціни

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