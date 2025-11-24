Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році

Імпорт свинини зріс в 11,5 раза, а сала та жирів – майже на 30%, головні постачальники – Данія, Польща та Нідерланди

Україна в січні-жовтні 2025 року імпортувала 24,295 тис. тонн свинини на суму $61,554 млн, що в 11,5 раза (2,12 тис. тонн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Open4business.

Згідно з оприлюдненими статданими, до трійки постачальників свинини в Україну за звітний період увійшли Данія, на частку якої припало 58,62% поставок на суму $36,08 млн, Польща (18,29%, $11,26 млн) та Нідерланди (8,54%, $5,26 млн).

Водночас експорт свинини за 10 місяців поточного року становив 2,152 тис. тонн на суму $6,42 млн, що на 15,7% (2,554 тис. тонн) менше показника аналогічного періоду минулого року.

Крім того, Україна в січні-жовтні наростила імпорт сала, свинячого жиру й жиру птиці на 28,9% – до 15,672 тис. тонн на $18,085 млн.

У топ-3 постачальників сала в Україну в 2025 році увійшли Польща (66,86%, $12,091 млн), Німеччина (12,92%, $2,337 млн), Іспанія (9,79%, $1,886 млн).

Нагадаємо, що в українських магазинах зафіксовано зниження цін на деякі види курятини. Як свідчать дані порталу Мінфін, середня вартість курячого стегна знизилася з 141,35 грн/кг у липні до 121,50 грн/кг на 9 серпня – майже на 20 гривень.