Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
Україна збільшила закупівлі свинини та сала за кордоном
фото з відкритих джерел

Імпорт свинини зріс в 11,5 раза, а сала та жирів – майже на 30%, головні постачальники – Данія, Польща та Нідерланди

 

Україна в січні-жовтні 2025 року імпортувала 24,295 тис. тонн свинини на суму $61,554 млн, що в 11,5 раза (2,12 тис. тонн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Open4business.

Згідно з оприлюдненими статданими, до трійки постачальників свинини в Україну за звітний період увійшли Данія, на частку якої припало 58,62% поставок на суму $36,08 млн, Польща (18,29%, $11,26 млн) та Нідерланди (8,54%, $5,26 млн).

Водночас експорт свинини за 10 місяців поточного року становив 2,152 тис. тонн на суму $6,42 млн, що на 15,7% (2,554 тис. тонн) менше показника аналогічного періоду минулого року.

Крім того, Україна в січні-жовтні наростила імпорт сала, свинячого жиру й жиру птиці на 28,9% – до 15,672 тис. тонн на $18,085 млн.

У топ-3 постачальників сала в Україну в 2025 році увійшли Польща (66,86%, $12,091 млн), Німеччина (12,92%, $2,337 млн), Іспанія (9,79%, $1,886 млн).

Нагадаємо, що в українських магазинах зафіксовано зниження цін на деякі види курятини. Як свідчать дані порталу Мінфін, середня вартість курячого стегна знизилася з 141,35 грн/кг у липні до 121,50 грн/кг на 9 серпня – майже на 20 гривень.

Читайте також:

Теги: Польща Німеччина імпорт Нідерланди Данія Іспанія Україна м'ясо зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США виводять війська з Європи
США виводять війська з Європи
30 жовтня, 17:04
Ключові зусилля ворога спрямовані на просування всередину Куп’янська
Бої за Куп’янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста
25 жовтня, 18:24
Червоні покажчики повороту можуть стати причною ДТП
В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути
7 листопада, 14:34
Україна першою захистить інфраструктуру «Стіною дронів»
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
14 листопада, 19:26
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині
31 жовтня, 09:46
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
16 листопада, 18:59
Трамп терміново знижує мита на імпортні сільгосптовари
Трамп знижує тарифи на каву, яловичину та фрукти через настрої американців
19 листопада, 19:30
Україна отримає від Іспанії ракети
Іспанія передасть Україні ракети Iris-T
18 листопада, 20:47
Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися, заявив Трамп
Трамп зробив нову заяву про мирний план для України
22 листопада, 19:50

Економіка

Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
Директор по персоналу «Метінвесту» включили до топу найкращих HR України
Директор по персоналу «Метінвесту» включили до топу найкращих HR України
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»
БЕБ прозвітувало за 100 днів роботи нового директора Цивінського
БЕБ прозвітувало за 100 днів роботи нового директора Цивінського
Граничні ціни стримують конкуренцію на ринку електроенергії – аналітик ExPro Consulting
Граничні ціни стримують конкуренцію на ринку електроенергії – аналітик ExPro Consulting

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua