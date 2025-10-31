Головна Київ Новини
Міністерка економічного співробітництва Німеччини відвідала Бучу на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рім Алабалі-Радован у: «Ми тут, щоб підтримати Бучу та Україну у розвитку громад і зміцненні місцевої економіки»

Делегація Німеччини на чолі з федеральною міністеркою економічного співробітництва і розвитку країни Рім Алабалі Радован відвідала Бучу Київської області – місто, після деокупації якого світ дізнався про воєнні злочини російських солдатів. Про це розповіли у Бучанській міській раді, інформує «Главком».

Разом з міністеркою економічного співробітництва і розвитку Німеччини Рім Алабалі Радован у Бучу приїхали посол Німеччини в Україні Гайко Томс, члени Бундестагу та представники BMZ, KfW і GIZ.

Делегація Німеччини під час візиту у Бучу
Делегація Німеччини під час візиту у Бучу
Іноземні гості побували у храмі святого апостола Андрія Первозванного. Там їх зустрів міський голова Бучі Анатолій Федорук. Він розповів про окупацію громади, російські воєнні злочини, кількість загиблих цивільних та тих, хто досі незаконно перебуває у полоні.

«Ми тут, щоб підтримати Бучу та Україну у розвитку громад і зміцненні місцевої економіки. Німецький бізнес і уряд прагнуть розвивати тісну співпрацю, реалізуючи проєкти, які принесуть зміни та стабільний розвиток», – процитували слова Рім Алабалі-Радован у Бучанській міській раді.

Нагадаємо, 31 березня 2022 року Буча була звільнена від російських загарбників. Бучанська громада перебувала в окупації 33 дні. Першими прийняли удар села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб‘янка, Мироцьке. 28 днів днів окупації лютий ворог тероризував цивільне населення Бучі. Місто пережило тяжкий час, який свідомо принесла на наші землі країна-терорист.

У кінці березня 2022-го українські війська почали заходити у Київську область, частина якої була окупована росіянами. Після окупації ці міста стали символами злочинів росіян. Сотні вбитих людей, знищені і чорні будівлі, зруйновані мости.

У Бучі найбільші бої відбулись на вулиці Вокзальній, яка веде до Ірпеня. Там українські оборонці знищили колону російської бронетехніки, яка намагалась прорватись далі на Київ.

За інформацією Генеральної прокуратури України, за цей час тут було вбито приблизно 700 цивільних. Ексгумували 422 тіла, а по всьому Бучанському району – 1173. 278 жителів Київської області вважаються зниклими безвісти.

