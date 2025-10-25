Головна Країна Події в Україні
Бої за Куп’янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Бої за Куп'янськ: командування ЗСУ прокоментувало ризики оточення міста
Ключові зусилля ворога спрямовані на просування всередину Куп’янська
Ситуація на цій ділянці фронту складна, але контрольована

Російські війська продовжують спроби закріпитися на території міста Куп’янськ Харківської області, однак, станом на зараз, загрози оточення українських підрозділів немає. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері телеканалу «Ми-Україна».

«Безумовно, росіяни намагаються створити такі умови. Вони намагаються тиснути з боку Степової Новосілки, прорватися крізь саме місто і закріпитися на його території ближче до центру», – зазначив Трегубов.

Таким чином, ключові зусилля ворога спрямовані на просування всередину Куп’янська та подальше закріплення в центральній частині, але українське командування наголошує на контрольованості ситуації та відсутності безпосередньої загрози оточення.

Як відомо, піхотні групи російських військ щодня просочуються у Куп’янськ Харківської області під цивільним прикриттям. Українські військові попереджають про загрозу для мирного населення та закликають людей евакуюватися. 

Нагадаємо, що у Куп’янську триває «зачистка» від російських диверсантів, тому місто повністю закрите для цивільних. За даними влади, у населеному пункті залишається близько 680 мешканців, а евакуація ускладнена – виїхати можна лише пішки. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін закликав людей залишати місто, адже перебування там є смертельно небезпечним.

Теги: військові Україна росіяни Куп'янськ

