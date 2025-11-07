Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути
Червоні покажчики повороту можуть стати причною ДТП
фото: із відкритих джерел

Експерти радять краще витратити значну суму один раз для ремонту, щоб не влаштовувати ДТП

В Україні інспектори зупиняють водіїв автомобілів зі США через одну важливу деталь. Річ у тім, що ці авто не відповідають деяким технічним стандартам. Йдеться про поворотники, а саме їхній колір. Про це пише «Главком» із посиланням на UA.Motors.

Українські норми ДСТУ передбачають жовтий колір поворотників, однак в авто, які пригнані зі США, вони частіше за все червоні. Якщо ж водій не дотримався цього стандарту, йому загрожує штраф у розмірі 510 грн за частиною 2 статті 122 КУпАП. Зазначається, що патрульні не пропустять таке авто, тому зупинка транспорту неминуча.

Проте експерти пишуть, що через доволі велику суму штрафу, водії можуть не змінювати колір поворотників і тому зупинки будуть повторюватися. Річ у тім, що ця послуга обійдеться керманичам у декілька тис. грн, адже для зміни кольору доведеться встановити новий плафон, або навіть нову фару.

Тому у виданні радять вчасно реагувати на зауваження інспекторів та штрафи. Адже від цього залежить безпека на дорозі, тому що інші водії можуть неправильно зрозуміти червоні сигнали авто, що може призвети до аварії.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що українці встановили рекорд із купівлі нових автомобілів. У жовтні українці придбали рекордну кількість нових автомобілів за останні 13 місяців.усього було придбано 7,8 тисячі авто, що більше за минулий рік в 1,3 рази та на 14 %, у порівнянні з вереснем 2025 року. Цього разу ринок українських авто очолив китайський бренд BYD – головний виробник електрокарів у Китаї.

Повідомлялося, що Китай першим у світі запустив завод для серійного виробництва літаючих автівок. Китайський виробник електромобілів XPeng зробив революційний крок, запустивши пробне виробництво літаючих автомобілів. Підрозділ XPeng Aeroht розпочав роботу на першому у світі інтелектуальному заводі для серійного випуску автомобілів з електричними літальними апаратами вертикального зльоту та посадки (eVTOL). 

Читайте також:

Теги: США штраф автомобіль Україна поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Психологічно Захід готовий воювати проти РФ?
Чому Москва провокує НАТО: дві ключові причини
4 жовтня, 18:10
Політична «гойдалка» Трампа почала рух у бік України
Політична «гойдалка» Трампа почала рух у бік України
28 жовтня, 11:01
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
Удари по Харкову, вибухи у Білгороді: головне за ніч
7 жовтня, 05:26
Україна і ЄС оновлюють торговельні правила
Брюссель погодив оновлену угоду про зону вільної торгівлі з Україною
8 жовтня, 15:30
Українська картопля залишається для внутрішнього ринку через перешкоди експорту
Українська картопля Європі не потрібна: виробники пояснили причини
15 жовтня, 17:15
Українські фермери стурбовані напливом польської картоплі
Поляки заполонили український ринок картоплею: виробники пояснюють, чи варто бити на сполох
15 жовтня, 19:14
Трамп сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч
17 жовтня, 05:34
P. Diddy засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення
На репера P. Diddy скоїли замах у в’язниці
24 жовтня, 05:22
Зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
23 жовтня, 21:26

Авто

В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути
В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути
Китай першим у світі запустив завод для серійного виробництва літаючих автівок
Китай першим у світі запустив завод для серійного виробництва літаючих автівок
«Китай може вибити всіх із бізнесу»: керівник Ford б’є на сполох через електромобілі
«Китай може вибити всіх із бізнесу»: керівник Ford б’є на сполох через електромобілі
Українці встановили рекорд із купівлі нових автомобілів: список найпопулярніших брендів
Українці встановили рекорд із купівлі нових автомобілів: список найпопулярніших брендів
В Україні три з чотирьох штрафів за порушення правил дорожнього руху просто зникають
В Україні три з чотирьох штрафів за порушення правил дорожнього руху просто зникають
Українці придбали електромобілів на майже $1,3 млрд: статистика імпорту
Українці придбали електромобілів на майже $1,3 млрд: статистика імпорту

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua