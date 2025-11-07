В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути

Експерти радять краще витратити значну суму один раз для ремонту, щоб не влаштовувати ДТП

В Україні інспектори зупиняють водіїв автомобілів зі США через одну важливу деталь. Річ у тім, що ці авто не відповідають деяким технічним стандартам. Йдеться про поворотники, а саме їхній колір. Про це пише «Главком» із посиланням на UA.Motors.

Українські норми ДСТУ передбачають жовтий колір поворотників, однак в авто, які пригнані зі США, вони частіше за все червоні. Якщо ж водій не дотримався цього стандарту, йому загрожує штраф у розмірі 510 грн за частиною 2 статті 122 КУпАП. Зазначається, що патрульні не пропустять таке авто, тому зупинка транспорту неминуча.

Проте експерти пишуть, що через доволі велику суму штрафу, водії можуть не змінювати колір поворотників і тому зупинки будуть повторюватися. Річ у тім, що ця послуга обійдеться керманичам у декілька тис. грн, адже для зміни кольору доведеться встановити новий плафон, або навіть нову фару.

Тому у виданні радять вчасно реагувати на зауваження інспекторів та штрафи. Адже від цього залежить безпека на дорозі, тому що інші водії можуть неправильно зрозуміти червоні сигнали авто, що може призвети до аварії.

