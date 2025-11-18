Головна Світ Політика
Іспанія передасть Україні ракети Iris-T

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Іспанія передасть Україні ракети Iris-T
Україна отримає від Іспанії ракети
Зеленський подякував Іспанії за новий пакет оборонної допомоги

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія у рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні 40 ракет для систем ППО Iris-T. Про це він заявив під час спільної пресконференції з іспанським прем'єром Педро Санчесом, передає «Главком».

«Я вдячний за новий пакет оборонної допомоги. Це, в тому числі, ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими. І тут конкретний пакет – 40 ракет для систем ППО Iris-T. Загальний обсяг пакета – €300 млн», – сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Іспанії з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом, розповів про ситуацію на фронті та закликав до посилення протиповітряної оборони й співпраці в оборонній сфері. 

До слова, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела. До того ж Україна та Іспанія, в рамках візиту українського лідера Володимира Зеленського до цієї країни, підписали низку важливих угод.

Теги: ракета Іспанія Володимир Зеленський

