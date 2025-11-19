Головна Світ Економіка
Трамп знижує тарифи на каву, яловичину та фрукти через настрої американців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трамп терміново знижує мита на імпортні сільгосптовари
фото: cnn.com

Президент Трамп знижує тарифи після того, як виборці висловили невдоволення економікою

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який ретроспективно знижує «взаємні» мита на імпорт низки сільськогосподарських товарів, включаючи каву, яловичину, томати та банани. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN

Рішення про зниження тарифів стало прямим наслідком занепокоєння адміністрації Трампа через стан економіки. Раніше цього місяця проміжні вибори в кількох штатах показали розчарування виборців, які голосували за демократів, що частково було спричинено високими споживчими цінами.

Указ звільняє ці товари від «взаємних» мит, які починалися від 10% і могли сягати 50% (наприклад, для бразильської кави з серпня). Ціни на багато товарів значно зросли з моменту вступу Трампа на посаду. Наприклад, у вересні споживачі платили за каву майже на 20% більше, ніж роком раніше, що частково було пов'язано з високими тарифами. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ці заходи стосуються насамперед товарів, які «ми не виробляємо тут, у Сполучених Штатах», натякаючи на каву та банани. 

Важливо зазначити, що указ не скасовує мита повністю. Наприклад, томати з Мексики, яка є основним постачальником до США, все одно обкладатимуться податком у розмірі 17%. Цей тариф набув чинності в липні після закінчення терміну дії майже 30-річної торгової угоди і майже відразу призвів до зростання цін на томати.

До слова, незважаючи на зниження світових цін на сиру нафту, середня вартість дизельного палива на заправках США зросла до $3,08 за галон, що є найвищим показником з моменту повернення президента Дональда Трампа до Білого дому. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує продати винищувачі F-35 Саудівській Аравії, попри занепокоєння, що угода може дати Китаю можливість викрасти передові технології цих літаків. 

