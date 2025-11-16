Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
фото: Reuters

Гренландія або Фарерські острови можуть опинитися без зв'язку на кілька місяців

В арктичних країнах вважають, що загроза гібридної війни з боку Росії, яку називають відповідальною за пошкодження підводних інтернет-кабелів, переміщується з Балтійського моря на крайню північ в Арктику. Як інформує «Главком», про це пише The Financial Times. Під загрозою перш за все можуть опинитися Гренландія, Ісландія та Фарерські острови. Це все віддалені від материка острови.

Видання зазначило, що наразі ці острови мають обмежену кількість підводних кабелів. Особливо, якщо порівняти їх в Великою Британією. Зокрема, Фарерські острови мають лише два кабелі.

Тому Данія та Гренландія планують побудувати новий кабель передачі даних між собою, а віддалені Фарерські острови ведуть переговори щодо прокладання лінії через свій архіпелаг. Депутатка парламенту Данії від Гренландії Аая Хемніц заявила, що на величезному арктичному острові був один інтернет-кабель із Канади та один із Ісландії.

«Вразливість, яку ви бачите у західному світі, тут можна помножити на 1000. Якщо ви переріжете один із наших кабелів, у нас не буде інтернету шість-дев'ять місяців», – сказала журналістам Аая Хемніц.

Побудова додаткового кабелю допомагає гарантувати, що у разі пошкодження одного з'єднання інші зможуть підтримувати безперебійний зв'язок.

Минулого місяця Данія заявила, що витратить 8,7 мільярда доларів на винищувачі F-35 та посилення безпеки в Арктиці, включаючи новий кабель до Гренландії. Можливість підключення також обговорить з Фарерськими островами.

Видання зазначає, що віддаленість та низька заселеність Арктики роблять її вразливою до гібридних загроз. Хоча регіон досі уникав гучних інцидентів, чиновники підозрюють, що деякі напади могли статися непоміченими.

Кілька кабелів уже було пошкоджено в Арктиці або поблизу, але винуватця не встановили. Кабель, що з'єднує Шетландські, Оркнейські та Фарерські острови з Шотландією, нещодавно пошкоджувався тричі: один раз у 2022 році та двічі у 2025 році. Це вплинуло на доступність інтернету на шотландських островах.

У січні 2022 року було пошкоджено кабель передачі даних до норвезького арктичного архіпелагу Шпіцберген. Громадський мовник NRK встановив, що російський рибальський човен перед цим перетинав його понад 140 разів, але прокурори закрили справу.

Багато арктичних країн мають резервні угоди із супутниковими компаніями для роботи інтернету, але вони охоплюють лише невелику частину зв'язку. Зокрема, супутниковий зв’язок задовольнить лише 1% потреб Гренландії.

Прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір заявила Financial Times, що Ісландія має резервну угоду, якої «достатньо для критично важливих потреб».

Нагадаємо, Китай може переглянути свою присутність в Арктиці через можливу співпрацю Росії та США в цьому регіоні.

Також Кремль запропонував Трампу російську нафту і доступ до Арктики. 

Читайте також:

Теги: росія міністр Ісландія Данія прокурор інтернет Гренландія Фарерські острови

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія та Китай нарощують шпигунську діяльність в арктичному регіоні Канади
Розвідка Канади фіксує зростання шпигунських операцій Росії та Китаю в Арктиці
14 листопада, 13:36
У російському місті Орел було чути серію вибухів
У російському Орлі пролунали вибухи: під ударом ТЕЦ
5 листопада, 01:37
Росія може зіткнутися з новою кризою авіапального
Найбільший приватний постачальник нафтопродуктів РФ прогнозує дефіцит авіагасу
4 листопада, 18:36
Загадкова ракета з Росії, про яку все давно відомо
Про загадкову російську ракету
2 листопада, 22:43
Жуковський без світла
В Московській області виникли проблеми з електропостачанням
1 листопада, 00:57
Митник підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки
Майже мільйон збитків: митник з Києва обвинувачується у зловживанні
30 жовтня, 10:45
Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей
Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей
30 жовтня, 01:14
Моді заперечує обіцянку Трампу про відмову від російської сировини
Трамп випробовує відносини Індії з Росією: що поставлено на карту
21 жовтня, 16:14
Зеленський оцінив, як тарифи США можуть вплинути на торгівлю Індії з Росією
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
20 жовтня, 15:15

Соціум

Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»
Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»
Більше не США. The Guardian назвав нового головного ворога Росії
Більше не США. The Guardian назвав нового головного ворога Росії
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз
Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського нафтозаводу у Самарській області
Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського нафтозаводу у Самарській області
The Guardian: Ізраїль блокує доставку гуманітарної допомоги в Газу
The Guardian: Ізраїль блокує доставку гуманітарної допомоги в Газу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua