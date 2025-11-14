Головна Країна Політика
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна першою у світі захищатиме цивільну інфраструктуру «Стіною дронів»: деталі
Україна першою захистить інфраструктуру «Стіною дронів»
фото: pinterest.com

Система дронів-перехоплювачів здатна відбивати атаки ударних БпЛА та працювати без GPS

Україна першою у світі застосує систему «Стіна дронів» (Sky Shield), яка здатна відбивати та знищувати атаки російських ударних безпілотників та інших повітряних загроз. Система працює автономно, використовує штучний інтелект та може захищати міста, критичну інфраструктуру і навіть фронтову лінію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Freeдом.

Нова оборонна технологія Sky Shield –це летюче мінне поле з десятків невеликих дронів-перехоплювачів. Вони запускаються при виявленні загрози радарами та утворюють у небі захисну завісу, детонуючи поблизу ворожих боєприпасів. Система здатна працювати без GPS і обходити російські системи радіоелектронної боротьби.

«Стіна дронів» захищатиме міста та критичну інфраструктуру. Пізніше її можуть використовувати й ближче до лінії фронту для захисту від авіабомб. Особливо важливо те, що безпілотники в ній зможуть працювати без наведення GPS. Вони оснащені спеціальною технологією, яка дозволяє обійти російські системи радіоелектронної боротьби.

Розробник, французький стартап Atreyd, стверджує, що «Стіна дронів» може протистояти навіть реактивним БпЛА.

«Дрони можуть працювати на висоті кількох тисяч метрів та оснащені технологією ідентифікації для запобігання інцидентам із дружнім вогнем. І хоча система здатна працювати повністю автономно, людина може керувати системою та натиснути кнопку аварійного відключення», – зазначається у повідомленні Business Insider.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Sky Shield захищатиме не лише міста та інфраструктуру, а згодом її можна застосовувати і ближче до фронту. Україна вже розпочала спільне з США виробництво дронів-перехоплювачів та має можливість значно наростити виробництво у 2026 році.

«Піднявшись у повітря, ці безпілотники утворюють у небі щось на зразок завіси. Вона призначена для пом’якшення атак із повітря, оскільки компоненти безпілотника детонують поблизу боєприпасів, що наближаються, нейтралізуючи загрозу та відправляючи уламки падати на землю. Система використовує штучний інтелект для зміни структури стіни, щоб якнайкраще реагувати на виявлену траєкторію боєприпасу, що наближається», – йдеться у матеріалі Business Insider.

Сама система досить недорога в експлуатації. За словами розробників, вартість перехоплення – лише кілька тисяч доларів. Безпілотники, які не вибухають, можуть повернутися на свої стартові платформи.

Після випробування в реальних бойових умовах «Стіна дронів» може бути масштабована в різних регіонах із використанням українських безпілотників і стати важливою частиною української протиповітряної оборони.

«Коли ми говоримо про закриття неба сьогодні – це мультизакриття. Це має бути сучасна авіація, зокрема й дрони-перехоплювачі. У нас уже є низка компаній, які їх виробляють, і вже ми їх робимо. Останні ми почали з британцями. OCTOPUS «Октопус» – один із дронів, який ми вироблятимемо разом. І це що стосується «Стіни дронів» (Sky Shield), тому нам він дуже потрібен», – заявив президент України Володимир Зеленський.

Виробничі потужності дозволяють Києву забезпечувати виконання державного замовлення та виходити на світові ринки, впевнені у Міністерстві оборони України. За словами очільника відомства Дениса Шмигаля, у 2024 році в країні виготовили 2,2 млн FPV-дронів.

При належному фінансуванні у 2026 році українська оборонна промисловість зможе підвищити показники в дев’ять разів та досягти рівня тисячі вироблених дронів-перехоплювачів за добу.

Як розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg, наразі Україна вже розпочала спільне зі США виробництво дронів-перехоплювачів.

Теги: повітря Володимир Зеленський Україна перехоплення дрон інфраструктура штучний інтелект

