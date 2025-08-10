В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса

Стегно та філе дешевшають, але гомілки різко зросли в ціні

В українських магазинах зафіксовано зниження цін на деякі види курятини. Як свідчать дані порталу Мінфін, середня вартість курячого стегна знизилася з 141,35 грн/кг у липні до 121,50 грн/кг на 9 серпня – майже на 20 гривень, передає «Главком».

Куряче філе також подешевшало: якщо минулого місяця за кілограм просили в середньому 224,49 грн, то тепер треба заплатити 219,55 грн.

Водночас курячі гомілки навпаки подорожчали більш ніж на 20 гривень за кілограм – з 94,39 грн у липні до 117,50 грн зараз.

Ціна на курячу тушку залишається стабільною другий місяць поспіль і становить у середньому 119,75 грн/кг.

До слова, у 2025 році суттєво здорожчала свинина, тому торгівля цим продуктом уповільнилась.

За даними фахівців, у січні-серпні 2024 році ціна на свинину в супермаркетах трималася нижче 200 грн/кг, а цьогоріч – не нижче 250 грн/кг. Середня роздрібна ціна у червні була майже на третину вищою ніж роком раніше – 253,2 грн/кг проти 191,9 грн/кг.

Головною причиною фахівці називають подорожчання закупівлі свинини від виробників – з 52-50 грн/кг до 92,5–93,5 грн/кг. Це сталося через скорочення обсягів вирощування свиней. Зокрема, за перші п’ять місяців 2025 року виробництво свинини зменшилося на 11%, а серед промислових підприємств – на понад 15%.

Нагадаємо, в Україні зросли закупівельні ціни на молоко-сировину через експорт до ЄС.

У серпні середня закупівельна ціна на молоко-сировину в Україні піднялася на 70 копійок у порівнянні з липнем і склала 16,62 грн/кг без ПДВ.