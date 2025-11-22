Трамп зробив нову заяву про мирний план для України
Американський президент уточнив, що станеться, якщо Україна не прийме запропонованого плану досягнення миру
Президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. Як інформує «Главком», про це він сказав у суботу, 22 листопада, під час спілкування із журналістами на Південній галявині біля Білого дому, передає CNN.
«Ні, це не остаточна пропозиція», – заявив Трамп, наголосивши на прагненні досягти миру, який повинен був настати давно.
«Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися. Якби я був президентом, її б ніколи не сталося. Ми намагаємося покласти їй край. Так чи інакше ми повинні покласти їй край», – додав він.
На запитання CNN, що станеться, якщо президент України Володимир Зеленський не прийме план до встановленого терміну у четвер, Трамп відповів: «Тоді він зможе продовжувати боротися всім своїм маленьким серцем».
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.
Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.
Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.
До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.
