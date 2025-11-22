Головна Світ Політика
Трамп зробив нову заяву про мирний план для України

Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися, заявив Трамп
фото: The White House/Facebook

Американський президент уточнив, що станеться, якщо Україна не прийме запропонованого плану досягнення миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. Як інформує «Главком», про це він сказав у суботу, 22 листопада, під час спілкування із журналістами на Південній галявині біля Білого дому, передає CNN.

«Ні, це не остаточна пропозиція», – заявив Трамп, наголосивши на прагненні досягти миру, який повинен був настати давно.

«Війна між Україною та Росією ніколи не мала б статися. Якби я був президентом, її б ніколи не сталося. Ми намагаємося покласти їй край. Так чи інакше ми повинні покласти їй край», – додав він.

На запитання CNN, що станеться, якщо президент України Володимир Зеленський не прийме план до встановленого терміну у четвер, Трамп відповів: «Тоді він зможе продовжувати боротися всім своїм маленьким серцем».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

