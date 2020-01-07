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    Економіка та фінанси

    Україна стала світовим лідером з виробництва соняшникової олії

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    Україна стала світовим лідером з виробництва соняшникової олії

    За обсягами вирощування кукурудзи Україна впевнено посідає 4 місце

    За обсягом виробництва соняшнику та соняшникової олії Україна є безперечним світовим лідером.

    Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук,– передає Аgronews.

    «Зазвичай, для порівняння економічної потужності країн використовують валовий внутрішній продукт на основі паритету купівельної спроможності. І за цим показником українська економіка – просто тендітна, у 6 разів менша, ніж італійська та в 10 разів менша, ніж німецька», – розповідає Ніколайчук.

    Політик зазначив, що у свою чергу, у світовому виробництві окремих товарів Україна займає лідируючі позиції. Найбільше цьому сприяє вітчизняний аграрний сектор.

    «За обсягом виробництва соняшнику та соняшникової олії Україна є безперечним лідером, а за обсягами вирощування кукурудзи Україна впевнено посідає 4 місце. При цьому тільки в Україні вирощується 400 видів гібридних сортів даної с/г культури», – коментує заступник міністра.

    Серед інших продуктів, за обсягами виробництва яких Україна в ТОП-10, – залізна руда, пшениця, молоко та сири.

    «Загалом тільки декілька продуктів, за виробництвом яких Україна є лідером, можна віднести до продукції з середнім і високим рівнем доданої вартості. І тому стовпом загальнонаціональної економічної стратегії має бути підвищення виробництва товарів з більшою доданою вартістю. Саме через реалізацію такої стратегії Україна має бути лідером виробництва не тільки сировини, а й окремих товарів із середньою та високою долею доданої вартості, де країна має конкурентні переваги», – вважає Сергій Ніколайчук.

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