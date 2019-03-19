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    Економіка та фінанси

    Україна у січні збільшила експорт товарів на 9,2%

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    <p>В Україні експорт перевищив імпорт</p> - Україна у січні збільшила експорт товарів на 9,2%

    В Україні експорт перевищив імпорт

    Позитивне сальдо становило 20,9 млн доларів

    У січні 2019 року експорт українських товарів зріс на 9,2% порівняно з січнем 2018 року, перевищивши 4 мільярди доларів.

    Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

    Відзначається, що позитивне сальдо становило 20,9 млн доларів.

    Найбільше в січні 2019 року Україна експортувала недорогоцінних металів та виробів з них (на суму 1,1 млрд дол.), продуктів рослинного походження (1 млрд дол.), також жирів і олій (350 млн доларів).

    «У країни ЄС експорт також зріс на 6,1% і становив 1,8 млрд доларів. Європейський Союз залишається основним торговельним партнером з часткою 44,6% від загального обсягу торгівлі товарами», - йдеться повідомленні.

    У Мінекономрозвитку також відзначили, що зовнішньоторговельні операції здійснювалися з партнерами із 193 країн світу.

    Нагадаємо, експорт українських зернових культур у поточному маркетинговому році перевищив 35 млн тонн.

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