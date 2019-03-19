Україна у січні збільшила експорт товарів на 9,2%



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В Україні експорт перевищив імпорт

Позитивне сальдо становило 20,9 млн доларів

У січні 2019 року експорт українських товарів зріс на 9,2% порівняно з січнем 2018 року, перевищивши 4 мільярди доларів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Відзначається, що позитивне сальдо становило 20,9 млн доларів.

Найбільше в січні 2019 року Україна експортувала недорогоцінних металів та виробів з них (на суму 1,1 млрд дол.), продуктів рослинного походження (1 млрд дол.), також жирів і олій (350 млн доларів).

«У країни ЄС експорт також зріс на 6,1% і становив 1,8 млрд доларів. Європейський Союз залишається основним торговельним партнером з часткою 44,6% від загального обсягу торгівлі товарами», - йдеться повідомленні.

У Мінекономрозвитку також відзначили, що зовнішньоторговельні операції здійснювалися з партнерами із 193 країн світу.

Нагадаємо, експорт українських зернових культур у поточному маркетинговому році перевищив 35 млн тонн.