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    Економіка та фінанси

    Україна у травні збільшила імпорт яблук у сім разів

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    Більшість українських виробників не вірили в зростання ціни наприкінці сезону і розпродали більшість врожаю ще до кінця зими - Україна у травні збільшила імпорт яблук у сім разів
    Більшість українських виробників не вірили в зростання ціни наприкінці сезону і розпродали більшість врожаю ще до кінця зими

    Потреба в імпорті виникла у квітні через скорочення пропозицій з якісним українським яблуком

    У травні цього року Україна імпортувала понад 7 тис. тонн яблук. Таким чином, рівень імпорту яблук збільшився в сім разів.

    Про це пише аналітичний центр «Інфо-Шувар».

    Повідомляється, що за весь сезон Україна імпортувала 10,2 тис. тонн яблук. За той же період в минулому році було імпортовано 6,2 тис. тонн яблук. 

    Потреба в імпорті виникла у квітні через скорочення пропозицій з якісним українським яблуком.

    «Більшість українських виробників не вірили в зростання ціни наприкінці сезону і розпродали більшість врожаю ще до кінця зими. До того ж потенціал зберігання яблук у цьому сезоні був порівняно невисоким через прискорене визрівання. Відповідно, уже у квітні ми побачили зростання ціни, а українські трейдери почали імпортувати яблука із сусідньої Польщі», - розповіла керівник аналітичного департаменту Шувар Тетяна Гетьман.

    Вона додала, що ціна на яблука зросла також через ситуацію на ринку ягід, адже суниця і черешня з'явилися на ринку на 10-14 днів пізніше.

     «Пропозиція ягід до кінця травня була обмеженою через дощову погоду в основних виробничих регіонах. Коли від початку травня ягід на ринку стало більше, ціни на яблука знову почали просідати», - заявила Гетьман.

    До слова, за 2018 рік Україна поставила Європі 123 тис. тонн курятини. Це - на 53,7% більше, ніж у 2017 році. Восени минулого року повідомлялося, що Україна потрапила в топ-6 експортерів курятини в світі.

    Слід нагадати, що за минулий рік обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу склав 44,446 млрд доларів, що на 12% більше, ніж роком раніше (39,569 млрд доларів).

    Раніше повідомлялося, що Україна побила історичний рекорд з експорту яблук.

    Також зазначимо, що торік більше 3,5 тис. сертифікатів на експорт товарів до країн Євросоюзу було видано на Вінниччині.

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