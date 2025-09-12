Головна Гроші Бізнес
З листопада в Україні запрацює еАкциз: що зміниться для бізнесу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
З листопада в Україні запрацює еАкциз: що зміниться для бізнесу
цифрові послуги вже допомогли заощадити українцям та державі 184 млрд грн за п'ять років
еАкциз на фінальному етапі розробки: тестування повного функціоналу почнеться в листопаді

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що антикорупційний проєкт еАкциз знаходиться на фінальному етапі розробки. Повноцінне тестування системи для бізнесу розпочнеться в листопаді 2025 року, а її повне впровадження пропонується перенести на 1 листопада 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Проєкт еАкциз має забезпечити прозорість обігу алкогольної та тютюнової продукції в країні. За словами Михайла Федорова, система є втричі складнішою, ніж її аналоги в ЄС, і була розроблена без залучення державних коштів, завдяки фінансуванню донорів.

Система вже частково тестується з березня 2025 року. З листопада 2025 бізнес зможе протестувати весь функціонал, а з січня 2026 – і мобільні застосунки для роботи офлайн. Законодавство передбачає 10 місяців тестового періоду, але Мінцифри спільно з бізнесом пропонує продовжити його до 1 листопада 2026 року, щоб уникнути ризиків при переході.

За словами міністра, цифрові послуги вже допомогли заощадити українцям та державі 184 млрд грн за п'ять років. Запуск еАкцизу є наступним кроком у боротьбі з нелегальними схемами та тіньовим ринком, що дозволить збільшити податкові надходження до бюджету. З відповідним проханням щодо змін у законодавстві Михайло Федоров звернувся до профільного комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, невдовзі на порталі «Дія» запрацюють шість нових сервісів. Серед них е-Нотаріат, Шлях пораненого та Базова соціальна допомога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр–міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

«Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України», – розповів він.

За словами міністра, найближчим часом у Дії з’явиться низка сервісів.

Теги: Михайло Федоров акциз Дія

