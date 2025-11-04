Інвестиції українців у держоблігації сягнули рекордного рівня

З початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на 473,1 млрд грн

На кінець жовтня в обігу перебували державні облігації на понад 1,89 трлн грн

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквівалент через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

З цієї суми 49,9 млрд грн становили гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних, а $355 млн – валютні облігації з дохідністю 4,06% річних. Станом на 31 жовтня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,89 трлн грн.

«Найбільшими власниками ОВДП залишаються комерційні банки (48,3%) та Національний банк України (35,2%). Частки інших інвесторів становлять: юридичні особи – 8,8%, фізичні особи – 5,6%, нерезиденти – 0,8%, страхові компанії – 1,1%, територіальні громади – 0,01%», – говориться у повідомленні.

За рік обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27,5% порівняно з жовтнем 2024 року. Українці наразі володіють облігаціями на понад 106 млрд грн, а юридичні особи – на понад 166,7 млрд грн.

Окрім того, 22 жовтня Мінфін провів четвертий switch-аукціон ОВДП. Попит був високим – подано 21 заявку на 17 млрд грн, із яких задоволено 15,5 млрд грн. Інвестори обміняли облігації з погашенням 5 листопада 2025 року на нові папери з терміном обігу до 25 липня 2029 року і дохідністю 14,89% річних (купон – 74,45 грн кожні пів року).

Для погашення попередніх облігацій буде зараховано папери на суму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.). Усі заявки інвесторів задоволено, середньозважена дохідність становила 14,89%.

З початку 2025 року Міністерство фінансів розмістило ОВДП на загальну суму близько 473,1 млрд грн. Це друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг залучених через ОВДП коштів перевищив 1,89 трлн грн в еквіваленті.

До слова, Нацбанк прогнозує пом’якшення монетарної політики наступного року, однак початок циклу зниження облікової ставки залежить від темпів інфляції, енергетичної ситуації та прогресу у співпраці з МВФ.