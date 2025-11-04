Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Інвестиції українців у держоблігації сягнули рекордного рівня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Інвестиції українців у держоблігації сягнули рекордного рівня
З початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на 473,1 млрд грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На кінець жовтня в обігу перебували державні облігації на понад 1,89 трлн грн

У жовтні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквівалент через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

З цієї суми 49,9 млрд грн становили гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних, а $355 млн – валютні облігації з дохідністю 4,06% річних. Станом на 31 жовтня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,89 трлн грн.

«Найбільшими власниками ОВДП залишаються комерційні банки (48,3%) та Національний банк України (35,2%). Частки інших інвесторів становлять: юридичні особи – 8,8%, фізичні особи – 5,6%, нерезиденти – 0,8%, страхові компанії – 1,1%, територіальні громади – 0,01%», – говориться у повідомленні.

За рік обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27,5% порівняно з жовтнем 2024 року. Українці наразі володіють облігаціями на понад 106 млрд грн, а юридичні особи – на понад 166,7 млрд грн.

Окрім того, 22 жовтня Мінфін провів четвертий switch-аукціон ОВДП. Попит був високим – подано 21 заявку на 17 млрд грн, із яких задоволено 15,5 млрд грн. Інвестори обміняли облігації з погашенням 5 листопада 2025 року на нові папери з терміном обігу до 25 липня 2029 року і дохідністю 14,89% річних (купон – 74,45 грн кожні пів року).

Для погашення попередніх облігацій буде зараховано папери на суму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.). Усі заявки інвесторів задоволено, середньозважена дохідність становила 14,89%.

З початку 2025 року Міністерство фінансів розмістило ОВДП на загальну суму близько 473,1 млрд грн. Це друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг залучених через ОВДП коштів перевищив 1,89 трлн грн в еквіваленті.

До слова, Нацбанк прогнозує пом’якшення монетарної політики наступного року, однак початок циклу зниження облікової ставки залежить від темпів інфляції, енергетичної ситуації та прогресу у співпраці з МВФ.

Читайте також:

Теги: Мінфін гроші облігація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цифровий юань проти долара: головна битва попереду
Цифровий юань проти долара: хто переможе
27 жовтня, 16:11
Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів Влада і бізнес
10 жовтня, 16:15
Посадовцям евакуйованої влади Сєвєродонецька вдалося розтратити 5,5 млн грн
Евакуйована влада Сєвєродонецька розтратила 5,5 млн, призначених на дрони та РЕБ: деталі
21 жовтня, 10:24
Музикант, композитор Костянтин Бочаров обожнює парфуми
Melovin розповів, скільки грошей йому необхідно для життя в Києві: реакція соцмереж
13 жовтня, 10:17
Адвокат «відмазував» військового, який вкрав зброю. У підсумку прокурор здав хабародавця
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
11 жовтня, 12:00
Більшість загиблих бізнесменів, імовірно, попалися на тому, що розкрадали ці гроші, призначені для таємних операцій Кремля
У РФ тривають абсурдні самогубства бізнесменів. Цьому є два пояснення – New York Post
12 жовтня, 15:25
Прем'єр-міністр Баварії закликав скасувати виплати українським біженцям
Прем'єр-міністр Баварії закликав скасувати виплати українським біженцям
27 жовтня, 00:52
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
28 жовтня, 04:19
За пів року 2025 з однієї гривні боргу виконавцям вдалось стягнути менш ніж копійку з кожної гривні боргу
Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження
27 жовтня, 09:02

Економіка

Інвестиції українців у держоблігації сягнули рекордного рівня
Інвестиції українців у держоблігації сягнули рекордного рівня
Українські заводи зменшили виробництво масла через падіння прибутковості
Українські заводи зменшили виробництво масла через падіння прибутковості
Нацбанк випустив монету «Рік Коня»: що зображено і коли з’явиться у продажу
Нацбанк випустив монету «Рік Коня»: що зображено і коли з’явиться у продажу
Пільгові 7% ПДВ не зламали схеми: значна частина готельного бізнесу досі працює у тіні, – Гетманцев
Пільгові 7% ПДВ не зламали схеми: значна частина готельного бізнесу досі працює у тіні, – Гетманцев
«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України
«Метінвест» назвав три ключові умови відновлення України
Комітет НБУ прогнозує зниження облікової ставки до кінця року
Комітет НБУ прогнозує зниження облікової ставки до кінця року

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Вчора, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua