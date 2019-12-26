Україна з початку року наростила держборг на 5,75% - до $82,83 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У листопаді 2019 року було зафіксовано зменшення сукупного державного і гарантованого державою боргу України

Сума державного боргу та гарантованого державою боргу за листопад в еквіваленті у доларах зріс на 1,2% - до $82,83 млрд, з початку року зростання держборгу в еквіваленті в іноземній валюті становило 5,75%. Про це повідомляє Міністерствj фінансів України.

«У листопаді 2019 року було зафіксовано зменшення сукупного державного і гарантованого державою боргу України. За місяць сума державного боргу та гарантованого державою боргу в еквіваленті в національній валюті зменшилась на 2,67% (у порівняні з жовтнем) та досягла найнижчого за останні два роки рівня в 1 990 млрд грн. Водночас, еквівалент у доларах США зріс на 1,2%, до $82,83 млрд», - вказали у відомстві.

З початку року державний та гарантований державою борг в еквіваленті в національній валюті, як зазначається, зменшився на 8,19%, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 5,75%. «Коливання суми державного боргу викликано, зокрема, укріпленням національної валюти», - пояснили у Мінфіні.

«У листопаді витрати державного бюджету з погашення державного боргу становили 19,8 млрд грн, з обслуговування – 16,8 млрд грн», - додали у міністерстві.

Зазначимо, Світовий банк очікує зростання держборгу України у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що Україна має виплатити 15 млрд грн боргу до кінця року.