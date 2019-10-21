Україна за дев’ять місяців вже імпортувала річний обсяг томатів



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Україна значно наростила обсяг імпорту томатів

Попри ріст імпорту, експорт томатів став найнижчим за останні вісім років

За три квартали 2019 року Україна закупила з-за кордону 58,6 тис. тонн томатів, що на 22% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє fruit-ukraine, за дев’ять місяців поточного сезону показники імпорту вже перевищили об’єми закупівель за весь 2018 рік.

Минулого року Україна імпортувала 55,4 тис. тонн томатів, загальною вартістю $37,2 млн. Основним постачальником томатів на український ринок виступала Туреччина, яка експортувала більше 80% загального об’єму.

В той же час на фоні підвищення імпорту томатів, експорт цих овочів суттєво знизився. Станом на 1 жовтня Україна експортувала за кордон всього 6 тис. т томатів. Для порівняння показники за аналогічний період минулого року склали 10,7 тис. т.

Таким чином експорт томатів став найнижчим принаймні за останні вісім років.

Раніше повідомлялося, що Україна протягом сезону 2018/19 років істотно перевищила рекорд імпорту овочів, що тримався дев'ять років поспіль, ще з сезону 2009/10 років.