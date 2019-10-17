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    Економіка та фінанси

    Українці пересідають на мотоцикли

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    На українському ринку в 2019 році домінували китайські виробники - Українці пересідають на мотоцикли
    На українському ринку в 2019 році домінували китайські виробники

    Продажі нових мотоциклів в Україні цього року зросли у 1,5 рази

    Продажі нових мотоциклів в Україні в січні-вересні 2019 року зросли на 48,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, склавши 27,4 тис. од. З початку року дилери вже реалізували більше нових мотоциклів, ніж за весь 2018 рік.

    Про це повідомляє AUTO-Consulting.

    Зазначається, що стрімке зростання продажів нових мотоциклів відбувався на тлі слабкого попиту на стару техніку.

    «Так, обсяг реалізації б/в мотоциклів склав 10% від показників нового моторинку, а зростання продажів склало всього 6%», - йдеться у повідомленні.

    На українському ринку в 2019 році домінували китайські виробники.

    У ТОП-10 брендів потрапив тільки один не з Китаю — індійський Bajaj.

    Лідерство за підсумками 9 місяців 2019 року зберіг Musstang — 20% продажів. На другому місці - Spark з часткою 12%, на третьому — Lifan, що забрав 10% українського моторинку. Відомі світові бренди Honda, BMW і Yamaha зайняли по 1% ринку.

    З переваг українських мотоциклістів по класах найбільше зростання припало на техніку Enduro (+59%), також зросли продажі квадроциклів і трициклів. При цьому популярність круїзерів і туристичних мотоциклів знизилася на 8% і 2% відповідно. А продажі 50-кубових скутерів практично зійшли нанівець.

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