Українці пересідають на мотоцикли



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На українському ринку в 2019 році домінували китайські виробники

Продажі нових мотоциклів в Україні цього року зросли у 1,5 рази

Продажі нових мотоциклів в Україні в січні-вересні 2019 року зросли на 48,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, склавши 27,4 тис. од. З початку року дилери вже реалізували більше нових мотоциклів, ніж за весь 2018 рік.

Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Зазначається, що стрімке зростання продажів нових мотоциклів відбувався на тлі слабкого попиту на стару техніку.

«Так, обсяг реалізації б/в мотоциклів склав 10% від показників нового моторинку, а зростання продажів склало всього 6%», - йдеться у повідомленні.

На українському ринку в 2019 році домінували китайські виробники.

У ТОП-10 брендів потрапив тільки один не з Китаю — індійський Bajaj.

Лідерство за підсумками 9 місяців 2019 року зберіг Musstang — 20% продажів. На другому місці - Spark з часткою 12%, на третьому — Lifan, що забрав 10% українського моторинку. Відомі світові бренди Honda, BMW і Yamaha зайняли по 1% ринку.

З переваг українських мотоциклістів по класах найбільше зростання припало на техніку Enduro (+59%), також зросли продажі квадроциклів і трициклів. При цьому популярність круїзерів і туристичних мотоциклів знизилася на 8% і 2% відповідно. А продажі 50-кубових скутерів практично зійшли нанівець.