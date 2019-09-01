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    У Києві не поділили дорогу Geely і мотоцикл (фото, відео)

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    Від удару байк вилетів за межі проїжджої частини - У Києві не поділили дорогу Geely і мотоцикл (фото, відео)
    Від удару байк вилетів за межі проїжджої частини
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення постраждав байкер

    У суботу, 31 серпня, на проспекті Академіка Глушкова, 139 у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю мотоцикла і Geely GC5.

    Аварія трапилася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Geely їхав по проспекту в бік ВДНГ, а з другорядної дороги на перехрестя виїхав мотоцикліст. У цей момент два транспортних засоби зіткнулися.

    Від удару байк вилетів за межі проїжджої частини, а мотоцикліст отримав травму ноги, імовірно перелом. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні.

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    У Києві не поділили дорогу Geely і мотоцикл (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу Geely і мотоцикл (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу Geely і мотоцикл (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу Geely і мотоцикл (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу Geely і мотоцикл (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Хто з учасників ДТП їхав на заборонний сигнал - з'ясовуватимуть правоохоронці.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці аварії встановлюються.

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