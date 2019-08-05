Український мотогонщик Малик готується побити світовий рекорд швидкості (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Малик UA.TV

Для нашого спортсмена це буде підкорення уже третього світового досягнення

Український мотогонщик Сергій Малик готується побити третій світовий рекорд швидкості.

Малик – автор 36 міжнародних і національних рекордів у авто-, мотоспорті та повітроплаванні. Він чемпіон України-2005 з кільцевих гонок, кандидат психологічних наук, волонтер і патріот своєї країни, інформує UA.TV.

У 1996 році Сергій Малик створив Київський міський автомотоклуб та відтоді є його беззмінним президентом. У 2017 році він дебютував на фестивалі швидкості в американському Бонневіллі та відразу ж встановив рекорд швидкості в класі 650 М-РВG на українському мотоциклі.

Вдосконалений “Дніпро” розвинув максимальну швидкість 116,86 км/год. Попереднім був рекорд “Harley-Davidson”, який тримався близько 10 років і становив 82,736 км/год.

Минулого року на ювілейному 70-му тижні швидкості Малик на електромотоциклі зміг розігнатися до швидкості в 168,7 км/год.

Цього року українець знову збирається до Бонневіллю за новим рекордом.