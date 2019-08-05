Український мотогонщик Малик готується побити світовий рекорд швидкості (відео)
Для нашого спортсмена це буде підкорення уже третього світового досягнення
Український мотогонщик Сергій Малик готується побити третій світовий рекорд швидкості.
Малик – автор 36 міжнародних і національних рекордів у авто-, мотоспорті та повітроплаванні. Він чемпіон України-2005 з кільцевих гонок, кандидат психологічних наук, волонтер і патріот своєї країни, інформує UA.TV.
У 1996 році Сергій Малик створив Київський міський автомотоклуб та відтоді є його беззмінним президентом. У 2017 році він дебютував на фестивалі швидкості в американському Бонневіллі та відразу ж встановив рекорд швидкості в класі 650 М-РВG на українському мотоциклі.
Вдосконалений “Дніпро” розвинув максимальну швидкість 116,86 км/год. Попереднім був рекорд “Harley-Davidson”, який тримався близько 10 років і становив 82,736 км/год.
Минулого року на ювілейному 70-му тижні швидкості Малик на електромотоциклі зміг розігнатися до швидкості в 168,7 км/год.
Цього року українець знову збирається до Бонневіллю за новим рекордом.