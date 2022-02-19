Українці в межах податкової амністії вже задекларували майже 2 млрд

Кампанія з добровільного декларування у розпалі

Кампанія з добровільного декларування у розпалі

Незабаром завершиться пільговий період

З початку кампанії одноразового добровільного декларування, так званої податкової амністії, фізичні особи задекларували активи вартістю 1 млрд 961 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Сума задекларованого до сплати збору з активів склали 112,1 млн гривень. Наразі у кожному регіоні України є громадяни, які скористались унікальною можливістю від держави – правом на «податкову амністію» та подали одноразову (спеціальну) добровільну декларацію.

Крім цього, податківці нагадали, що 1 березня 2022 року завершується період одноразового (спеціального) декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7%.

Надалі, до завершення кампанії податкової амністії, іноземні активи можна задекларувати за ставкою 9%.

Нагадаємо, станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

Як стало відомо, будинки, що перебувають у спільній власності, можна включати до декларацій, які подаються в межах запровадженої в Україні податкової амністії.