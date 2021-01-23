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    Економіка та фінанси

    Українцям компенсують витрати на електроопалення: уряд виділив 1,5 млрд грн

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Допомогу передбачено випллачувати лише на час карантину</p> - Українцям компенсують витрати на електроопалення: уряд виділив 1,5 млрд грн

    Допомогу передбачено випллачувати лише на час карантину

    Фото з відкритих джерел

    Щоб компенсувати різницю у тарифах, уряд витратить 1,5 млрд гривень з бюджету

    Для компенсації тарифів тим домогосподарствам, що використовують електричне опалення, уряд планує виділити майже 1,5 млрд гривень.

    Про це в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

    «Ми захистимо людей монетизованими субсидіями. Ми дамо їм гроші, щоб ніхто не платив більше, ніж вони платили б за старим тарифом... Це буде на час карантину, поки ми не напрацюємо системне рішення», – наголосив Вітренко.

    За його словами, Міністерство енергетики та Міністерство соціальної політики уже підготували спільний проєкт відповідного рішення. Споживачам не потрібно буде звертатися за такою субсидією, а виплачуватимуть її всім, хто користується електроопаленням.

    «Там є конкретні механізми, як ми покриємо різницю. З держбюджету виділять близько 1,5 млрд грн, які ми направимо на те, щоб люди за електроопалення не платили більше протягом січня, лютого і березня», – відзначив Вітренко.

    Як повідомлялося раніше, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

    Як повідомлялося раніше, Кабмін підвищив зарплати працівникам бюджетної сфери у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати в Україні.

     Читайте також: Газовий переворот. Чому не варто радіти зниженим тарифам?
    Теги: Кабмін тарифи Міністерство соціальної політики гроші опалювальний сезон опалення Юрій Вітренко
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