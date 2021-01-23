Українцям компенсують витрати на електроопалення: уряд виділив 1,5 млрд грн

Допомогу передбачено випллачувати лише на час карантину

Щоб компенсувати різницю у тарифах, уряд витратить 1,5 млрд гривень з бюджету

Для компенсації тарифів тим домогосподарствам, що використовують електричне опалення, уряд планує виділити майже 1,5 млрд гривень.

Про це в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера» сказав т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Ми захистимо людей монетизованими субсидіями. Ми дамо їм гроші, щоб ніхто не платив більше, ніж вони платили б за старим тарифом... Це буде на час карантину, поки ми не напрацюємо системне рішення», – наголосив Вітренко.

За його словами, Міністерство енергетики та Міністерство соціальної політики уже підготували спільний проєкт відповідного рішення. Споживачам не потрібно буде звертатися за такою субсидією, а виплачуватимуть її всім, хто користується електроопаленням.

«Там є конкретні механізми, як ми покриємо різницю. З держбюджету виділять близько 1,5 млрд грн, які ми направимо на те, щоб люди за електроопалення не платили більше протягом січня, лютого і березня», – відзначив Вітренко.

Як повідомлялося раніше, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

Як повідомлялося раніше, Кабмін підвищив зарплати працівникам бюджетної сфери у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати в Україні.