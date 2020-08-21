Податкова зменшила розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі відсутності реєстрації штраф тепер складатиме 2,5 % (було 5 %) від обсягу постачання без ПДВ

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з 8 серпня 2020 року набрали чинності норми Закону України від 14.07.2020 № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців», які стосуються адміністрування ПДВ.

Так, для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок та застосовують квартальний звітний (податковий) період, останнім квартальним звітним (податковим) періодом для подання податкової звітності з податку на додану вартість є другий квартал 2020 року.

Першим місячним звітним (податковим) періодом з податку на додану вартість для таких платників є липень 2020 року.

Також зменшено розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних: