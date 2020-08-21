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    Економіка та фінанси

    Податкова зменшила розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку

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    Податкова зменшила розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку

    У разі відсутності реєстрації штраф тепер складатиме 2,5 % (було 5 %) від обсягу постачання без ПДВ

    Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з 8 серпня 2020 року набрали чинності норми Закону України від 14.07.2020 № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців», які  стосуються адміністрування ПДВ.

    Так, для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок та застосовують квартальний звітний (податковий) період, останнім квартальним звітним (податковим) періодом для подання податкової звітності з податку на додану вартість є другий квартал 2020 року.

    Першим місячним звітним (податковим) періодом з податку на додану вартість для таких платників є липень 2020 року.

    Також зменшено розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних:

    • у разі відсутності реєстрації – 2,5 % (було 5 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1700 гривень (було 3 400 гривень);
    • у разі несвоєчасної реєстрації – 1 % (було 2 %) від обсягу постачання без ПДВ, але не більше  510 гривень (було 1 020 гривень). 
    податки ПДВ Державна податкова служба
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