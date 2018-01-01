  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Українцям обіцяють якісні дороги між обласними центрами за 5 років

    «Укравтодор» в першу чергу сфокусований на дорогах державного значення
    Виконуючий обов'язки голови «Укравтодору» Славомір Новак планує за 5 років з'єднати якісними дорогами всі обласні центри України. Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам. «Мій особистий пріоритет - за 5 років з'єднати між собою якісними дорогами всі обласні центри країни. Починаючи з цього року ми проводимо всі
    • Сьогодні, 20:36
    • Розсилка
    Ремонт українських доріг
    Ремонт українських доріг

    «Укравтодор» в першу чергу сфокусований на дорогах державного значення

    Виконуючий обов'язки голови «Укравтодору» Славомір Новак планує за 5 років з'єднати якісними дорогами всі обласні центри України. Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

    «Мій особистий пріоритет - за 5 років з'єднати між собою якісними дорогами всі обласні центри країни. Починаючи з цього року ми проводимо всі ремонтні роботи за маршрутним принципом, тобто з'єднуємо між собою великі міста», - заявив він.

    Новак заявив, що «Укравтодор» в першу чергу сфокусований на дорогах державного значення, оскільки саме на ці дороги припадає основний потік трансферу.

    Загальна протяжність доріг, які знаходяться на балансі «Укравтодору» - 170 тис. км; з них 120 тис. км - це дороги місцевого значення, 50 тис. км - державного значення.

    Як повідомлялося, китайці за 42,3 млн євро будуть реконструювати дорогу Київ - Чоп.

    Також «Укравтодор» уклав контракти з компанією Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. (Китай) на виконання реконструкції та капітального ремонту автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський, а також на виконання ремонтних робіт з поліпшення безпеки руху на автомобільній дорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю).

    Читайте також
    дороги Китай Укравтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ