Українцям обіцяють якісні дороги між обласними центрами за 5 років

«Укравтодор» в першу чергу сфокусований на дорогах державного значення

Виконуючий обов'язки голови «Укравтодору» Славомір Новак планує за 5 років з'єднати якісними дорогами всі обласні центри України. Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам. «Мій особистий пріоритет - за 5 років з'єднати між собою якісними дорогами всі обласні центри країни. Починаючи з цього року ми проводимо всі



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Ремонт українських доріг

«Укравтодор» в першу чергу сфокусований на дорогах державного значення

Виконуючий обов'язки голови «Укравтодору» Славомір Новак планує за 5 років з'єднати якісними дорогами всі обласні центри України. Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

«Мій особистий пріоритет - за 5 років з'єднати між собою якісними дорогами всі обласні центри країни. Починаючи з цього року ми проводимо всі ремонтні роботи за маршрутним принципом, тобто з'єднуємо між собою великі міста», - заявив він.

Новак заявив, що «Укравтодор» в першу чергу сфокусований на дорогах державного значення, оскільки саме на ці дороги припадає основний потік трансферу.

Загальна протяжність доріг, які знаходяться на балансі «Укравтодору» - 170 тис. км; з них 120 тис. км - це дороги місцевого значення, 50 тис. км - державного значення.

Як повідомлялося, китайці за 42,3 млн євро будуть реконструювати дорогу Київ - Чоп.

Також «Укравтодор» уклав контракти з компанією Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. (Китай) на виконання реконструкції та капітального ремонту автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський, а також на виконання ремонтних робіт з поліпшення безпеки руху на автомобільній дорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка (через Вінницю).