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    Економіка та фінанси

    Україна закачала до сховищ 17 млрд кубометрів газу

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    Україна закачала до сховищ 17 млрд кубометрів газу

    Україні ще треба накопичити 3 млрд кубометрів газу для безпечного проходження зими

    Станом на ранок 16 серпня у підземних сховищах газу України перебувало 17 мільярдів кубометрів газу. Для проходження опалювального сезону залишилося закачати ще 3 мільярди кубометрів.

    Про це повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

    «Залишилось додати 3 мільярди кубометрів (газу — ред.). До кінця сезону закачки — 60 днів», — повідомив Коболєв.

    Раніше у «Нафтогазі» повідомляли, що Росія може припинити транзит газу та ускладнити імпорт Україною газу у зимовий період. Для безпроблемного проходження опалювального сезону Україні необхідно накопичити запаси газу у сховищах на рівні 20 мільярдів кубометрів.

    Нагадаємо, напередодні «Нафтогаз» знизив ціну на газ для населення ще на 5,1%.

    Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну газу для населення. У розпорядженні уряду йдеться, що вартість газу повинна знизитися до 4640 гривень за тисячу кубометрів, що на 265 гривень нижче липневої ціни.

    НАК «Нафтогаз України» в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

    Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» знизив ціну на газ для населення у липні на 10,4%.

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