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    Путін спровокував флешмоб. Українці відмовляються від спілкування російською

    Користувачі соцмереж діляться власним досвідом переходу на українську мову - Путін спровокував флешмоб. Українці відмовляються від спілкування російською
    Користувачі соцмереж діляться власним досвідом переходу на українську мову
    фото з відкритих джерел

    Путін видав нову порцію антиукраїнських заяв у Міжнародний день рідної мови

    У понеділок, 21 лютого, Путін визнав так звану незалежність «ДНР» і «ЛНР», а також заявив, що реалізовує проєкт щодо відновлення російської імперії. Очільник країни-агресорки вкотре повторив штамп пропаганди про гоніння російськомовних в Україні. Антиукраїнські заяви російського диктатора викликали флешмоб серед українців: принципово відмовляються від спілкування російською.

    Так, архітектор Слава Балбек запустив україномовну хвилю в соцмережах. «Враховуючи те, що останні 38 років я спілкувався виключно російською, перехід буде послідовний. 1. Соцмережі: почнемо з жартів. 2. Чати та листи: доведеться свої стікери переробляти. 3. Повноцінне спілкування... А ви, будь ласка, мене в цьому підтримайте», – написав Балбек.

    За добу пост українця набрав понад 4 тис. лайків. У коментарях російськомовні повідомляють, що також переходять на спілкування українською.

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    Путін спровокував флешмоб. Українці відмовляються від спілкування російською
    Путін спровокував флешмоб. Українці відмовляються від спілкування російською
    Путін спровокував флешмоб. Українці відмовляються від спілкування російською

    Також відома телеведуча та громадська діячка Ярослава Кравченко (співведуча Майкла Щура в програмі Програма «#@)₴?$0») заявила, що після заяви Путіна принципово спілкуватиметься українською.

    «Я спілкуюсь українською з мамою, спілкуюсь нею у всіх своїх проєктах, етерах, інтерв'ю, з таксистами і в магазинах. Але інколи використовую російську спілкуванні з друзями. А тепер не буду. Пояснювати причини, думаю, не потрібно... Усвідомлення важливості рідної мови, як невід'ємної частини особистості повернулись до мене під час Революції. Досі дико, коли виринають пости чи відео, де говорю російською. Отакий от шлях. Архітектор Слава Балбек запустив хвилю, що покотилась масово інстою. Він написав, що переходить на українську. Сотні перепостів і постів: я теж. Приєднуйтесь і ви до позиції свідомих. Кому потрібна буде мовна практика – звертайтеся!», – написала Кравченко.

    Низка відомих українців також оголосили, що переходять на українську.

    Тетяна Гриньова, засновниця KIND Challenge:

    Марина Слободянюк, співзасновниця сервісу нянь ParaSolka:

    Андрій Титаренко, маркетолог, співзасновник бренду Riot Division:

    Філ Пухарєв, музичний оглядач:

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    Зазначимо, що Путін видав нову порцію антиукраїнських заяв та визнав «ЛДНР» у Міжнародний день рідної мови.

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    Теги: Путін мова незалежність українці українська мова Ярослава Кравченко
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    Путін спровокував флешмоб. Українці відмовляються від спілкування російською