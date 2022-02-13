Німеччина постачала Росії товари, які можна використовувати для війни – ЗМІ

У 2020 році Росія була четвертою за величиною країною-отримувачем військових товарів із Німеччини

У минулому році німецькі компанії постачали Росії велику кількість товарів, які можуть використовуватися у військових цілях. Це випливає із переліку міністерства економіки Німеччини, який досі не публікувався, повідомляє «Welt am sonntag».

У 2020 році міністерство або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю (Bafa) видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення в Росію. Загальна вартість: майже €366 млн.

Товари подвійного призначення – це товари, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. До них відносяться машини, які можна використовувати у виробництві зброї, технології для будівництва літаків або певні хімічні речовини. Дивує великий обсяг цих поставок із Німеччини, оскільки з моменту анексії Криму в 2014 році, згідно з регламентом ЄС, до такого експорту в Росію застосовувалися більш жорсткі критерії, ніж в інші країни, зазначає видання.

У 2020 році Росія була четвертою країною-одержувачем таких товарів із Німеччини після Китаю з €1,6 млрд, США з мільярдом євро і Бразилії з 371 млн. Україна, з іншого боку, отримує лише невелику кількість товарів подвійного призначення з Німеччини. У 2020 році їх вартість становила €17 млн.

Про які саме товари йдеться у справі Росії широко не відомо. Останніми роками точаться дискусії щодо поставок збідненого урану з Німеччини, який, на думку експертів, Росія могла б використовувати у виробництві зброї.

Уряд Німеччини востаннє захищав схвалення такого експорту в березні 2021 року, аргументуючи це тим, що перш ніж буде відмовлено у видачі ліцензії на експорт до Росії, потрібні «конкретні ознаки того, що існує ризик кінцевого військового використання».

Депутат Бундестагу від «Зелених» Стефан Венцель закликав владу бути більш пильною: «Особливо в нинішній напруженій ситуації з Росією, ми повинні запровадити обмежувальну політику експортного контролю. Bafa має контролювати дуже ретельно, що відбувається з товарами подвійного призначення, і має виключити військове використання».

Раніше стало відомо, що на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.

Натомість прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Читайте також: