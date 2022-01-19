В Україні злетіли ціни на дрова

На одному з аукціонів вартість дров злетіла одразу на 602%

Ціни на дрова в Україні б'ють рекорди на біржових аукціонах. Вартість за друге півріччя 2021 року підскочили у середньому на 35%, повідомляє Українська енергетична біржа.

Зазначається, що всього за рік на Українській енергетичній біржі продали 3,14 млн кубометрів деревини на загальну суму 7,91 млрд грн. Загалом у такий спосіб реалізували 92% від усього обсягу продукції.

На біржі зафіксували «історично максимальне» підвищення вартості. На одному з аукціонів вартість злетіла на 602%. У результаті лісгоспи у другому півріччі отримали майже 2 млрд грн додаткового доходу.

Раніше Кабмін схвалив Держстратегію управління лісами до 2035 року. Очікується, що це допоможе збільшити загальний запас лісів України не менш як до 2,5 млрд куб. м.

Україна посідає дев'яте місце у Європі за площею лісів і шосте місце за запасом деревини. Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, що становить 15,9% від усієї території країни.

Раніше повідомлялося, що надзвичайно високі ціни на газ для юридичних осіб поставили вітчизняні підприємства харчової галузі на межу зупинки виробництва.

Також через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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