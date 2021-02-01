Українські селекціонери створили гібриди картоплі, які дають урожай близько 100 т/га

До Реєстру сортів рослин України на 2021 занесено 196 сортів картоплі, в тому числі 85 вітчизняної селекції

Картоплярство є однією з пріоритетних галузей сільськогосподарського виробництва в Україні. Середня врожайність другого хліба на місцевих полях становить 17 т / га, проти 48 т / га в ЄС. Вирішити проблему можуть гібриди української селекції, які дають 40-50 т / га, при цьому, є і такі екземпляри, як «Княгиня» з врожайністю 100 т / га.

Про це повідомляє пресслужба НААНУ (Національна академія аграрних наук України).

По валовому виробництву картоплі Україна входить в трійку провідних картоплевирощующих країн світу. У 2019 світове виробництво картоплі склало більше 371,3 млн тонн, з них 23 млн тонн вирощено в Україні. Але, середня врожайність картоплі на українських полях становить 17 т / га, в Європі - 48 т / га.

Саме тому українські селекціонери постійно намагаються створити нові, більш стійкі гібриди, які зможуть адаптуватися до українських реалій і приносити урожай понад 50 т / га.

«До Реєстру сортів рослин України на 2021 занесено 196 сортів картоплі, в тому числі 85 вітчизняної селекції, з яких 66 створено в Інституті картоплярства», - відзначають фахівці НААНУ.

За період 2016-2020 рр. до Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, було занесено 20 сортів селекції інституту. В Державне сортовипробування передано 20 сортів картоплі різних груп стиглості і господарського напрямку.

«Сорти відрізняються від зарубіжних аналогів високими адаптивними властивостями, засухо- і жаростійкістю, мають більш пролонгований період ефективного репродукування, високі смакові якості», - йдеться в матеріалі.

При вирощуванні в науково-дослідних установах і на полях, де тестують сорти, урожайність вітчизняних сортів досягає 40-50 т / га. Зокрема, врожайність сорту «Княгиня» на зрошенні в виробничих умовах становила 100 т / га.