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    Економіка та фінанси

    Українську черешню вперше почав купувати Гонконг

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    Очікується, що по 10 тонн черешні будуть відправлятися з&nbsp;&laquo;Борисполя&raquo; до Гонконгу до&nbsp;трьох разів на&nbsp;тиждень протягом трьох місяців - Українську черешню вперше почав купувати Гонконг
    Очікується, що по 10 тонн черешні будуть відправлятися з «Борисполя» до Гонконгу до трьох разів на тиждень протягом трьох місяців

    Черешню у Гонконг відправляють літаками

    Українські аграрії почали постачати черешню в Гонконг. Перша комерційна партія відправлена сьогодні вантажним літаком з ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київська обл.).

    «Черешня — один з наших нових проектів. Перша [партія] була пробна. Дві тонни були експортовані в Гонконг кілька тижнів тому. Клієнту сподобалося. 10 тонн, повноцінна партія вилітає сьогодні», — розповів  генеральний директор ТОВ «ФФ Карго Сервіс Україна» Олексій Пенкаускас, повідомляє НВ Бізнес .

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    Українські ягоди вже завтра вранці будуть в Гонконзі. Партія відправлена літаком авіакомпанії Turkish Cargo  — вантажного підрозділу Turkish Airlines.

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    Очікується, що аналогічні обсяги черешні будуть відправлятися з «Борисполя» за цим напрямком до трьох разів на тиждень протягом трьох місяців.

    Пенкаускас додав, що поставки черешні в Гонконг з України в цьому році почалися вперше. Раніше ягоду на цей ринок переважно постачали з Чилі й Туреччині.

    У «ФФ Карго Сервіс Україна» не розкривають одержувача і відправника вантажів, посилаючись на внутрішні правила компанії.

    «ФФ Карго Сервіс Україна» — входить до групи Global GSA Group. Є вантажним генеральним агентом в Україні для 7 авіакомпаній: airarabia, AirSerbia, airBaltic, SWISS, Singapore airlines Cargo, DHL Aviation і Turkish Cargo.

    За 5 міс. 2019 р. компанія відправила 812 тонн експортних вантажів.

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