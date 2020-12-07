«Укрексімбанк» продає мережу супермаркетів

Державний Укрексімбанк виставив на електронні торги черговий великий лот – майно мережі супермаркетів «Амстор». Про це повідомляє пресслужба банку.

До лота входять будівлі громадсько-торговельних центрів, земельні ділянки, торгове обладнання у Краматорську, Запоріжжі, Мелітополі, Кременчуку, Бердянську, Маріуполі та Одесі.

Продаж майна відбудеться шляхом електронного аукціону в системі ProZorro.Продажі. Прийом пропозицій на участь у торгах триває до 20:00 13 грудня 2020 р. Початкова ціна лоту становить 283 млн 514 тис. 010 грн.

Об’єкти можуть зацікавити інвесторів, які планують розвивати роздрібну торгівлю з широким географічним охопленням. Торговельні майданчики мережі складаються з магазинів формату «гіпер- та супермаркет», «торговий центр», Cash & Carry тощо, розраховані на обслуговування широкого кола споживачів і призначені для продажу продовольчих та непродовольчих товарів, продукції власного виробництва на фудкортах, а також проведення розважальних заходів.

Завдяки зручному розташуванню супермаркети мережі користуються значною популярністю серед населення. Торгові центри стали звичним місцем покупок для сотень тисяч споживачів, частина з яких проживають у зоні пішої доступності.

Ефективність бізнесу на цих торгових площах підтверджено багаторічною присутністю якірних орендарів, серед яких відомі бренди та вітчизняні мережі з продажу ювелірних виробів, косметики, парфумерії та засобів гігієни, продовольчих продуктів, побутової техніки та електроніки.

Нагадаємо, у 2015 році Господарський суд Дніпропетровської області визнав ТОВ «Амстор», що розвивав в Україні мережу однойменних продуктових супермаркетів, банкрутом і ухвалив ввести процедуру ліквідації підприємства терміном на рік.

Читайте також: